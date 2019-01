No me sorprende la renuncia de Chávarry, un pato que hace rato ya llevaba plomo en el ala: al margen de sus grandes torpezas y de las fundadas suspicacias que despierta, es imposible mantenerte en un cargo estatal si estás sujeto a tan obsesiva satanización mediática y pública, esa misma que ha divinizado a sus subordinados insubordinados (el mensaje final de esta pseudotelenovela épica para esta sociedad, ya de por sí poco respetuosa de la autoridad, ha sido “achóratele a tu jefe y serás un héroe”). Es que aquí se están dando excesos inadmisibles, que muchos no enfrentan por miedo a que les motejen de “fujiapristas” o por seguir la corriente de lo “políticamente correcto”. Ayer el colega Ricardo Uceda (alguien que se enfrentó al fujimorismo cuando las papas quemaban –no como AAR o RMP, que más bien trabajaron para ese gobierno– con el caso La Cantuta y que por eso mal se le puede acusar de “fujiaprista”) escribió ayer –en la mismísima LR– que le parecían “gravísimas” y “sorprendentes” las prisiones sin fundamento de Ana Herz y Vicente Silva Checa, advirtiéndonos también de los abusos del fiscal Pérez y de la politización de la justicia por parte del juez Concepción “en un contexto de alabanzas desmedidas” (subrayo esa frase).

-Espero nomás que Zoraida Ávalos, la reemplazante de Chávarry, no sea igual de ineficiente que Pablo Sánchez. Peor aún, que sea otra títere más de la caviarada dentro del aparato de justicia. Lo más preocupante de Zoraida fue su voto a favor de Carlos Ramos Heredia en la Fiscalía, al que se le acusó de ser muy benigno en el caso ‘La Centralita’ en Áncash, que involucraba a Orellana y al ex GR César Álvarez. Vamos a ver si va a ser igual de cuestionada –o linchada– que Chávarry.

-El prófugo delincuente Alejandro Toledo debería quedarse calladito…