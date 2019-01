Esa colosal y asquerosa inundación en SJL muy probablemente no se habría dado de no haber Alberto Fujimori PERSONALMENTE abortado la privatización de Sedapal en agosto de 1994, a 48 horas del cierre. Los postores eran la española Canal de Isabel II y las francesas Lyonnaise des Eaux y Compagnie Generale des Eaux. ¿O no saben ustedes que el operador del agua potable en la comunista La Habana es la empresa española Aguas de Barcelona?

-Aquí el uso de la palabra es demasiado hipócrita: Vizcarra se llena la boca con que "respeta la autonomía de los poderes", pero bien que regresó abruptamente de Brasil y quiso imponerle al Congreso, con amenazas, un atropello inconstitucional contra el MP. Y ahora el muy entrometido sale a criticar abiertamente la justa recusación al juez Concepción (se fue de boca contra el fujimorismo y un juez NO puede adelantar opinión antes de su fallo, así haya dicho una verdad absoluta. Lean sobre esto a Ricardo Uceda, nada sospechoso de "fujiaprismo"), seguramente para apoyarse en la popularidad de este y en la impopularidad de los fujimoristas. También el propio Vizcarra afirma –y reafirma– que nunca contrató con Odebrecht, cuando este era el accionista mayoritario de Conirsa al 70%, con mismo teléfono y dirección, según leo.

Y un tipo alambicado es Lecaros, el presidente del PJ. A mí me parece que Lecaros claramente condena a Concepción cuando tuitea que lamenta que haya sido apartado "por dar declaraciones que no abonan a su labor como juez". ¡Pero su tuit total es tan poco preciso que la prensa oficialista lo titula como un apoyo a Concepción! Del fiscal Pérez si ya no sorprende nada: su pérdida de sindéresis profesional es total, tanto por su peculiar personalidad, como a su endiosamiento por medios y encuestadoras.