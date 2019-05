¿Es normal y constitucional que quien lidera el Ejecutivo sea quien presida la institución (el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia) que va a reformar a la justicia peruana (que, dicho sea de paso, considero irremediable)? El doctor Azabache se entusiasma mucho, pero a mí me preocupa tanto hiperpresidencialismo frente a la administración de justicia, aunque es evidente que esta jamás se va a reformar sola y que este Congreso es el menos indicado intelectual y moralmente para esa tarea.

Y considero “irremediable” a nuestra administración de justicia porque su solución abarca demasiadas aristas, desde la falta de status en la profesión de juez (lo que ahuyenta a los mejores estudiantes. En cambio, las remuneraciones ahora ya son por lo menos decorosas), su politización, la corrupción, el amiguismo, las inadecuadas condiciones en que trabajan, la sobrecarga (porque abren proceso por cualquier cosa), lo demasiado barato que es litigar (lo que impulsa la sobrecarga), etc. No va a ser el primer intento de reforma. Recuerdo la innecesaria de Velasco con su aliado Cornejo Chávez (que más bien le hizo tal daño al PJ que jamás recuperó su nivel), la purga belaundista de la argolla velasquista, la apristización a fondo con García bajo el aprocalipsis, la de Fujimori a finales de los 90 (con la cual trabajó García Sayán, cosa que no quiere acordarse), los anuncios de Toledo… No creo que un gobierno al que le quedan dos años más pueda culminar esta hercúlea tarea. Los caviares le han hecho creer a Vizcarra que es Churchill y que va a refundar el país. Quien mucho abarca, poco aprieta…

-Es inocuo esto de que un candidato presidencial pueda aspirar al Congreso simultáneamente (antes era permitido y le sucedió a Fujimori en 1990). No es un gran cambio, pero nocivo tampoco es.