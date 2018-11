5,000 contra 740

¿Saben cuánto le ha costado a la Refinería de La Pampilla (Repsol) bajar los azufres en los combustibles que produce? US$740 millones. Comparen eso con los casi US$5,000 millones que le viene costando al Perú esa colosal estupidez que ha sido hacer prácticamente una nueva refinería en Talara, en un país que produce muy poco petróleo. Eso se llama tirar el dinero por la ventana, peor aún en un país POBRE. Los autores intelectuales de este desastre fueron sus impulsores Humberto Campodónico y La República de Mohme (que ahora siguen proponiendo estupideces similares en otras áreas). Y el autor material fue ese ignorante llamado Ollanta Humala, a quien entre la caviarada, los vargallosistas y el ‘electarado’ pusieron al frente del país, sin la menor molestia porque se haya hipotecado primero a Venezuela y después a Brasil o que haya sido el ‘Capitán Carlos’.

Y todo este desaguisado en Talara debió ser investigado por la comisión Salaverry en el Congreso, pero entre la poca laboriosidad e interés de Salaverry (ahora más ocupado en traicionar a Keiko) y el ausentismo recurrente (y probablemente intencional) de sus miembros, no hubo mayor pesquisa. La que ameritaba hacerse, dado como se ha robado astronómicamente en la construcción de dos refinerías similares en Ecuador (Esmeraldas. Subió de US$180 millones a US$2,000 millones) y Colombia (Cartagena. Terminó costando US$6,000 millones). No me sorprendería nada que haya ocurrido algo similar aquí. Y la ciudad de Talara no mejoró nada y sigue sin servicio civilizado de agua.

Para hacer lo mismo, Repsol ha gastado US$4,360 millones menos… Pero claro, más importante para nuestra prensa es discutir la boludez esa de referéndum o estar todo el día con el sonsonete de Chávarry que ocuparse de este despilfarro descomunal.