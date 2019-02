-Exhorto a Heresi y Olaechea a que le pongan “Bloque Socialista” a su nueva bancada. Eso va a ser tan coherente como la conciencia que han tenido los caviares en bautizarse Bancada Liberal, los rojos sectarios aranistas como Frente Amplio o los arcaicos dinosaurios comunistas como Nuevo Perú (¿Dammert es “nuevo”? ¡Jua, jua, jua!).

-El mérito no necesita de muletas para andar, ni las mujeres son unas minusválidas para precisar de “discriminaciones positivas” para salir adelante ni la víctima de un homicidio es distinta a otro de acuerdo a las intenciones o sexo del autor (asesinato es asesinato. Punto). Me imagino que Margaret Thatcher, Golda Meir e Indira Gandhi se reirían de esta caviaroide demagogia feminista de moda. Una superó al más típico club machista británico (Partido Conservador), la otra mandoneaba a esos henchidos de testosterona generales israelíes y la última gobernó en uno de los países más machistas de la Tierra. Y ninguna con “cuotas” o “alternancias”. ¿100% iguales o cuando conviene?

-Humberto Campodónico, el gurú económico de Mohme, sí que no tiene sangre en la cara ni conoce la palabra “vergüenza”... Campodónico fue el principal impulsor intelectual de ese absurdo despilfarro descomunal de US$5 mil millones gastados hasta ahora en la refinería de Talara y ayer tiene la conciencia de exigirle “diversidad productiva” al MEF.

-Sin querer, ayer Gilbert Violeta lanzó un gran consejo en EC para muchos coleguitas: “La política del ‘sí, señor’ no le hace bien al presidente Vizcarra”. Oído a la música, que hacía años que no veía tanto alineamiento –si no obsecuencia– entre varios medios con un presidente. ¡Ni como cuando aplaudían las ridículas exhibiciones en mallas de aeróbicos de PPK y sus ministros en Palacio de Gobierno! The horror, the horror!