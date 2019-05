Necesitamos las reformas judicial y política. Las dos. Pero no ensayos. Reformas.

Necesitamos llegar al bicentenario con un abanico renovado de propuestas y candidaturas, con reglas de juego más equitativas y habiendo desmontado el oligopolio que los partidos de siempre quieren imponernos. Porque es por eso que sin mediar debate le dicen NO a la posibilidad de unas primarias supervisadas por la ONPE. No a reducir el número descomunal de firmas que desanima al más entusiasta.

Y no es no. Arbitrario. Caprichoso. Berrinchudo. No.

La misma suerte que corrió el proyecto sobre la inmunidad que, vamos, ya está perfectamente regulada. Lo que pasa es que los votos son votos y aquí los números se imponen a la ley y a la razón. Y los compadrazgos garantizan impunidad.

Mañana el PJ pedirá levantársela a Mamani… ¿Llegará a parir Paula?

Mmm…

¿Qué si el prestigio del Congreso se sigue yendo por un tubo? No habrá reelección, así que a pocos les importa, porque más bajo no se puede ya caer. Además, en 24 meses ya no será asunto suyo, ¿no?

No merecemos enfrentar este horizonte en 2021 y parece que nadie advirtió aún que en menos de dos años ya habremos votado por el próximo Congreso y la primera vuelta presidencial.

Pero aquí la responsabilidad no recae solo en los vecinos de la plaza Bolívar.

¿Cómo pretende el Ejecutivo que la opinión pública sea parte de una agenda que no conoce? ¿O cree que hace bien el presidente cuando le quita piso al jefe de su gabinete o lo desautoriza en sus intenciones de continuar apelando al diálogo? A propósito, ¿realmente es eso lo que quiere? ¿Cuál es su estrategia? ¿Tiene una? O tendremos que esperar a que se publique la siguiente encuesta y el impacto en su popularidad.