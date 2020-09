Encubrimiento y mentiras

Han pasado cerca de 20 días desde la tragedia de la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos en la que 13 personas murieron durante un operativo policial. Gracias al trabajo acucioso de la Fiscalía y alguna prensa, hoy sabemos que se nos mintió respecto a lo que realmente ocurrió esa noche. No se trató de un operativo cuidadoso, sino con errores. Más grave aún, se intentó evitar que la verdad se conozca.

El video de seguridad del local propalado por Cuarto poder, y que fuera recuperado por el Ministerio Público luego de haber sido borrado, desmiente la versión oficial. No hubo reacción violenta del público, no se lanzaron botellas contra los uniformados y la puerta estuvo cerrada y bajo control policial. Las mentiras llegaron a ser difundidas –seguramente de forma inadvertida pero no por ello menos grave– desde el más alto nivel, como consta en las presentaciones del ministro del Interior ante la prensa y el Congreso. En paralelo, “fuentes policiales” alimentaron información destinada a desacreditar a las víctimas.

La retórica bélica contra un enemigo invisible como la pandemia propicia que se termine responsabilizando a las personas de su propia desgracia, justifica atropellos y, sobre todo, nos deshumaniza. En este contexto, el embuste fue temporalmente exitoso. Se perdió de vista que la sanción por incumplir el toque de queda es una multa y no la muerte por aplastamiento. Y que el centro de todo operativo policial no es el orden en sí mismo y a cualquier costa, sino como medio para asegurar el bienestar de las personas.

En esta historia aún hay actos por aclarar y falta determinar las responsabilidades políticas y legales que correspondan. Pero también se deben adoptar medidas institucionales correctivas que eviten que hechos así puedan repetirse y logren restablecer la confianza en las autoridades para el largo camino que queda. Su legitimidad no puede permanecer dañada.