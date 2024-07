En defensa de occidente.

En la última década, surgió un rechazo infundado hacia Occidente. Aunque muchos creen que Occidente se limita a Estados Unidos y Europa, lo cierto es que toda América y Oceanía también son parte.

Los propios occidentales, sobre todo jóvenes progresistas, actualmente odian la cultura occidental, creyendo que fuera de esta hay más igualdad, derechos y paz, cuando es todo lo contrario. Precisamente Occidente es la única región cultural que no solo permite que sus propios ciudadanos la odien, sino que protege su derecho a expresarlo libremente.

Esta cultura se basa en valores que se han ido adaptando a lo largo de la historia, como la libertad, la razón como fuente descubridora de la verdad, la democracia liberal y el respeto a la dignidad humana. Este último punto, aunque a muchos progresistas les cuesta aceptarlo, se debe a la influencia del cristianismo.

Esto no significa que estos principios nunca hayan sido violados. De hecho, lo fueron de forma cruel, sobre todo en la Inquisición. Pero, con el tiempo, estos valores se fueron moldeando hasta formar una cultura que, si bien ya no es religiosa, sigue inspirada por la religión, y se sustenta en la razón, lo que ha contribuido a garantizar la convivencia pacífica y libre de sus ciudadanos.

Es cierto que en estos países también se cometen delitos como el asesinato o el hurto, pero la diferencia radica en que en estos lugares precisamente esto es un delito, acordado así por la sociedad, y no un tributo justificado a una deidad o por defender al ‘partido’, algo que no sucede en otros bloques culturales cuya fuente de verdad no es la razón, sino la religión o la ideología.

Occidente, con errores y problemas, es sumamente mejor para cualquier ciudadano que cualquier otra región cultural. No hay otro lugar en el globo donde se encuentre libertad, igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y democracia.