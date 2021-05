En Castillo y no Verónika está ahora la chamba

Ya están los supuestos “tecnócratas” de la izquierda mendocista rondando a Castillo en busca de chamba y figuración. Por eso ayer EC reseña que la secretaria de Mendoza (Anahí Durand) y otros mendocistas se habían reunido con Perú Libre. Poco les importa que haya dicho que cerraría el Congreso, que controlaría a la prensa, que sea un senderoide conservador machista y antigay o que postule un programa aún más radical que el suyo. ¡Chamba es chamba! También me es sospechoso que LR promocione así ayer en portada a economistas zurdos, como el humalista-toledista Kurt Burneo, el ultraestatista Germán Alarco y el comunista Francisco Durand.

Según EC, quien podría estar ahora detrás del equipo de Castillo es Silvio Rendón, un excéntrico economista marxista que tenía un blog con datos históricos interesantes y que estudió y trabaja (ignoro si aún lo hace) en la universidad neoyorkina Stony Brooks.

Según las evaluaciones pasadas de sus alumnos, Rendón ostentaba un terrible acento en inglés, tenía mucha deserción de alumnos, no acababa las clases y era muy aburrido (ver https://www.ratemyprofessors.com/ShowRatings.jsp?tid=1107057). De 15 evaluaciones, 11 le calificaron como “awful” (horrible). Es el típico académico rojo que vive feliz en la malvada e imperialista USA, tipo Marco Avilés o el romántico seductor Gustavo Faverón.Como dato curioso, Rendón tuvo años atrás una broncaza con la ONG roja IEP (la de las encuestas de LR), donde no se portaron muy bien con él (https://puestoenprosa.wordpress.com/2014/12/12/sin-ataduras-un-inquisidor-suelto-en-las-redes/). Otros hablan que Cerrón sería el premier y llevaría solo a todos los que trabajaron con él durante su catastrófico paso por Junín. Por lo visto, Castillo no tiene cuadros propios, pues los profesores primarios de Perú Libre que le rodean no dan la talla ni para conserjes de un ministerio.