Es cierto que la política influye en nuestras vidas; sin embargo, aún tenemos el control de ella. Además, por más noticias que parezcan decirnos que ya es el fin, igual las necesidades no mueren con esas noticias. Igual tenemos que comer, vestir y, entre otras más, tampoco mueren nuestros sueños.

Pero ¿qué hacemos? Alguien me decía en uno de los talleres (prosperoslatam.org): “Lo que la gente quiere es plata”. Mucha gente reniega y se enoja porque no consigue el dinero que necesita para sus diferentes necesidades. Sería genial que para lograr tener ese dinero solo bastara con enojarse, renegar, y blasfemar a cuanto político o gran inversionista se cruce por nuestro camino.

Dicen que la verdad duele, pero, sin duda, ayuda saberla. Y la verdad, querido lector, es que hay que hacer varias cosas. Una cosa pequeña, pero grande en significado es “pensar”. No obstante, no es suficiente. Hay que seguir una serie de pasos para conseguir ese dinero que se necesita, porque eso de que el dinero es lo menos importante no suena real, ya que sin él no hay comida, ni techo, ni salud, mucho menos.

Pensar y lograr el bienestar. Si hay que resumir, podría decirles los siguientes pasos.

1. Fija objetivos claros. Para qué quieres el dinero, qué idea de negocio tienes. Si deseas terminar de pagar tus deudas, qué quieres priorizar en tu vida. De acuerdo a ello, fija objetivos.

2. Aporta mejoras. Si quieres un negocio que al día siguiente te dé mucho dinero, con el fin de renunciar ya al trabajo, espera. Piénsalo, ¿qué le darás a ese mercado que quieres atender si es que quieres poner un negocio? ¿Aportarás mejoras, cambios? O si hablamos de tu relación de pareja, ¿qué mejoras aportarás ?

3. Fija fechas. Listo, ya tienes claros tus objetivos, y las mejoras que harás. Ahora la pregunta del millón es ¿para cuándo? Fechas, querido lector, el día, el mes y el año.

4. Hora de accionar. Planear es muy seductor, pero soñar, decirlo verbalmente, poner fechas, no lo es todo. Tenemos que pasar a la acción. ¿Cuál es el primer paso en tu plan de acción, antes de lanzarte?

5. Mentalízate y siente. Cree en lo que ya te prometiste, en lo que ya llevarás a la acción, incluyendo las fechas, cual visionario/a, y siente que te lo mereces.

Se suele pedir o desear solo plata, solo dinero y olvidamos que eso solo es el resultado de pensar y hacer. Parece sencillo, pero no lo es. Te invito a intentarlo. Cuéntame: ¿cuál es tu postergado o próximo objetivo? Nos vemos pronto.

