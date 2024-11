Elvis debería estar vivo

Mi madre nació siete años antes que Elvis. Otro mundo, otra galaxia. Ella está viva, pero básicamente solo duerme. Cuando está despierta, reconoce, habla de hace cuarenta años como si fuera la semana pasada y, si está de humor, hace chistes y llama a un perrito que tenía de niña. Come alfajores. Hace décadas, una vez que me sorprendió escuchando algo de Elvis, deben haber sido los ochenta, me dijo: “¿Qué haces escuchando a ese anciano?”. Últimamente, le encantan los alfajores.

Si Elvis no hubiera existido, no hubieran existido Jean Paul, ‘El Troglodita’, ni Jimmy Santi, por nombrar dos notables locales. En realidad, no hubiera existido ninguno de la nueva ola, ningún subte, ningún emo, ni ninguno de los hijos de sus hijos musicales.

Jean Paul, ‘El Troglodita’, era un roquero con bigotes en vez de patillas que idolatraba a Elvis. Me lo dijo él mismo bajo su identidad ante la ley como Enrique Tellería, natural del Callao. El apodo se lo puso el periodista Guido Monteverde, nuestro Truman Capote para llevar. Lo hizo cuando Tellería destruyó un set de televisión donde se presentaba, dejándose llevar por la impronta salvaje del enterizo de animal print que solía llevar y un talante chúcaro que ni el colegio militar Leoncio Prado había podido domesticar.

Díscolo como era, una vez clandestinamente llevó varios extintores a uno de sus conciertos. Los activó sin que hubiera un incendio, convirtiéndose en el pionero peruano de las máquinas de humo para conciertos. “Yo quería ser Elvis, pero a lo bestia”, decía fumando pucho tras pucho en el bar Monarca. Ahí iban los árbitros del Estadio Nacional a purgar las mentadas de madre con cerveza.

Jimmy Santi era un Elvis que antes había mutado en Sandro y luego en Liberace, para finalmente materializarse como artista predilecto de Breña. Cultivaba el mismo ritmo y tempo pélvicos, suavizados por el gentil compás propio de la balada romántica, su área de expertise.

Santi era discípulo del Elvis tardío. Logró replicar el manejo del micrófono a modo de látigo, con el que laceraba sensualmente a las choclonas ávidas de Chin chin. A Santi se le vio usar como a nadie el enterizo ceñido en torno al pubis sin necesidad de abultamiento artificial, vestimenta acampanada en los talones que Presley convirtió en uniforme de su trabajo forzado en Las Vegas.

Por último, sin Elvis no hubieran existido Los Beatles. Esto queda clarísimo en un momento casi anecdótico del emotivo documental El regreso del Rey: Declive y resurgimiento de Elvis Presley, ahora disponible en Netflix justo cuando acaba de aumentar su mensualidad en el país.

El documental se centra en el especial televisivo que hizo Presley en 1968 al cabo de siete años de silencio. La explotación en manos de su mánager, el terrible coronel Parker, había sumido su carrera en la irrelevancia hollywoodense con películas y canciones bobaliconas a más no poder.

Surgió la posibilidad de hacer un especial navideño bajo la misma y terrible tónica, pero uno de los productores vio la magia que sucedía en los descansos de la grabación: Elvis se juntaba relajado con sus amigos y tocaban blues y música antigua, la que realmente le gustaba. El productor dijo: “Ese es el especial”.

Le torcieron la mano al explotador y Elvis tuvo la oportunidad de reencontrarse consigo mismo por última vez. Volvió a ser el niño pobre que se paraba fuera de las iglesias negras, encandilado por el cautivante pellizco espiritual del góspel.

En un fragmento del documental se narra el encuentro de Elvis con los Beatles, en una estancia de estos por California. Él tenía 35 años, ellos 10 menos. Al entrar a su casa, ocuparon todos un sofá en forma de herradura. Lennon y McCartney flanqueaban al dueño de casa, pero no decían nada.

Al cabo de un rato, Elvis dijo: “Bueno, si solo han venido a verme, voy a prender la televisión”.

El ambiente se relajó un poco, pero no tanto. Lennon quería hacerse el gracioso con giros de humor británico que el nativo de Tennessee no comprendía. Era un choque generacional entre quién alguna vez había robado el fuego y quiénes a su vez se lo habían robado a él.

Terminando el encuentro, Lennon le dijo a un tercero: “¿Ves estas patillas? ¡Son por él! Sin Elvis yo no sería nadie”.

Elvis se redimió temporalmente luego de ese momento televisivo donde volvió a ser el animal musical que siempre quiso ser. Lo triste fue que al cabo de pocos meses el maldito coronel Parker prostituyó el concepto. Lo hizo firmar un contrato leonino y se lo llevó a morir a Las Vegas de infelicidad y automedicación, travestido en una imitación de sí mismo. Al fallecer, sentado sobre un excusado, tenía apenas un par de años más que Paolo Guerrero.

Elvis debería estar vivo. Escuchando regurgitar a Bad Bunny o hacer algo aún peor, a Christian Cueva, que como cantante es un gran dipsómano, sabría que sigue siendo ‘El Rey’.