Eloy, muestre el doctorado

- El magistrado del TC Eloy Espinoza-Saldaña debería mostrarnos públicamente su título de doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, documento que hasta ahora no ha sido visto por nadie. Recordemos que él presentó su candidatura al Congreso asegurando en su CV que era “doctor”. Según manifestó su benevolente ex decano y actual abogado Walter Albán en la radio, este título tenía “problemas de convalidación” y por eso no aparece en el registro de Sunedu. Pues bien, que ese magistrado nos muestre FÍSICAMENTE el cartón para salir de dudas. Y se lo podemos exigir, dado que es un empleado público al que los contribuyentes le pagamos su sueldo con nuestros impuestos (así como también los diez viajes, con licencia de haber, que ha tenido en el TC por unos US$45 mil dólares, siendo muchos unos “viajes institucionales” que no le corresponderían por rango). Si ese cartón no existe, pues le corresponde renunciar por no decir la verdad.

-También sería interesante saber si este magistrado ya cumplió con pagarle los 22 mil y pico soles que le exigía su ex chofer Freddy Yncahuanaco Belito por beneficios sociales no pagados tras despido, lo que motivó una demanda ante el decimoquinto juzgado laboral. Porque un magistrado del Tribunal Constitucional TIENE que dar el ejemplo; no puede estar dando leyes si él mismo no cumple con estas.

- No pareciese que PPK se hubiera graduado de economista en Oxford después de anunciar una posible alza de la RMV sin tomar en cuenta que la manufactura peruana se contrajo 12.5% en diciembre y que este sector, donde más se paga formalmente la RMV, viene cayendo desde hace cuatro años. Me imagino que al ministro Barreda se le salió el aprista populista de los 80 y de allí debe haberse parido este gesto desesperado.