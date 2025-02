Elogio de la Pititabla

Áspero artefacto perfecto, tosco piloto de ola menor, residuo flotante de pasados veranos que persisten: ¿Qué ha sido de ti, noble Pititabla?

Has desaparecido de las orillas. No cuelgas de los puestos playeros pródigos en infinidad de adminículos flotantes siempre coloridos, siempre para borrachos que nada nadan. Ninguno ostenta tu determinación de juguete decidido a surcar olas.

Te pudres abandonada en los húmedos depósitos de casas de playa, sepultada bajo sombrillas ajadas y otras víctimas de un verano fugaz. ¿Sueñas con el agua fría y revuelta del Pacífico?

En la práctica no eras sino un modesto deslizador hecho de Tecnopor, material no del que están hechos los sueños sino las hieleras descartables. Esa modestia no te impidió convertirte en la compañera ideal de generaciones de niños entre 1973 y 1989, fechas precisas de tu influencia máxima según cálculo indemostrable pero cierto.

Tu diseño imitaba el casco de una lancha, con alerones traseros para acomodar la incipiente anatomía infantil. Hidrodinámicamente eras competente. No profesional, pero sí amable con la torpeza prepúber, instancia previa a las vicisitudes del deseo.

El precio por disfrutarte era alto. No se pagaba en monedas sino en los del poliestireno expandido, clasificación química del Tecnopor, sobre la piel, órgano mayor de la especie humana. Tu fricción con barriga de niño producía un sarpullido feroz. Quedaba claro: riesgo de la Pititabla no era marino. Era dermatológico.

Mostrabas sobre tu lomo un alto relieve de un ancla, acompañada de tu insípido nombre anglosajón original, Wet Canoe. Inconsecuente nomenclatura foránea que jamás pudo imponerse sobre tu bautizo peruano.

La búsqueda del origen de tu nombre tuvo una primera aproximación en el galicisimo. Este ya estaba presente como en la armoniosa sinergia del petit pain, pan pequeño, que mutó en el entrañable Petipán. Que además de nombrar a un alimento, identificó al enano más icónico del Perú.

Bajo esa misma lógica afrancesada el vocablo Pititabla vendría del francés petit table, mesa pequeña. Un cordial préstamo fonético.

Tesis fina, pero improbable. No hay documentación alguna de que petite table haya sido usado alguna vez relacionado con las actividades marinas. Más bien, hay un uso repetido del prefijo piti- como diminutivo, como en los casos de pitillo o el más problemático piticlín. Según está lógica, una Pititabla era una mini tabla. Hacía sentido.

Ambas teorías acabarían revolcadas por la ola de realidad que aportó don Javier Fernández Urbina, tablista culto y comprometido que ya se acerca a instancias de lo venerable. Javier fue despiadado: la Pititabla la hizo Piti Block, y punto.

Federico Piti Block quedó huérfano a los 17 años. Heredó una fábrica de jabones y la necesidad de vivir intensamente. Federico, a quien todos llamaban Piti, incursionó en el automovilismo y en la tabla hawaiana. Primera pista: En su fábrica producían una línea de aseo personal llamada Jabones Pitty.

Piti Block, de ascendencia alemana —el tecnopor lo había inventado un alemán—, debe haber visitado en California una tienda de baratijas veraniegas. Ahí te vio: un pedazo de poliestireno alemán bajo el nombre americano de Wet Canoe. Te trajo al Perú y te puso su nombre.

Tu fin, Pititabla, tendría un hito definitivo en la cuna del surfing, Hawaii. Una mañana de 1971 Tom Morey, pastrulo, surfer, músico y matemático, quería entrar a correr olas y no tenía tabla a la mano. Cortó un pedazo pequeño de espuma epóxica —versión sofisticada y mullida del anciano poliestireno expandido— y se hizo en media hora una tablita para correr olas echado.

Su experiencia fue religiosa. Sentía la vibración de la ola reverberar a través del dispositivo. Además, ese material no sacaba ronchas. Nacía la Morey Boogie, la nueva reina y señora del surfing decúbito ventral y verduga involuntaria del Tecnopor como recurso deslizante.

El Tecnopor caería más bajo aún. Resulta que tú, Pititabla, contaminabas océanos y matabas toda vida marina que te ingiriera. Tu poliestireno expandido era rico en tóxicos sospechosos de cáncer. Bendita sea la ignorancia.

Aunque a estas alturas en que tú ya no estás y todos nos estamos empezando a ir, a nadie le importan las amenazas ocultas que pudieras llevar. Tus gratos recuerdos pesan más y duran para siempre. El Tecnopor parece que también. Por lo menos los 500 años que tardas en degradarte.

Así que tú seguirás ahí, seca e inmóvil, pero aún imaginando mares cuando nosotros seamos solo un evento difuso, como la ola que revienta y desaparece al hacerlo.