Eliminatorias suspendidas y Copa Libertadores en juego

Quedó suspendida la fecha doble por las Eliminatorias a la Copa del Mundo Catar 2022 que se jugaría este 25 y 30 de marzo. Dice la Conmebol que esto obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. Detrás de todo está la firme posición de algunos clubes de Europa –puntualmente de la Premier League y de la Bundesliga– que se negaron a prestar a sus futbolistas para que viajen a Sudamérica y jueguen por sus selecciones. La razón que esgrimen es que, al regresar los jugadores al Viejo Continente, tendrían que estar 10 días en cuarentena y se perderían algunos partidos de sus torneos locales. Entonces, que dejen de jugar por sus selecciones, pero no por sus clubes.

Aquí es extraña, por decir lo menos, la posición de la FIFA, que ante este impasse mantuvo un silencio sorprendente. Se cae una fecha de las Eliminatorias, suspendida por la decisión y la fuerza de algunos clubes europeos. Habrá que ver en el calendario qué días le asignan a esta postergada quinta y sexta jornada. A Perú le tocaba jugar contra Bolivia y Venezuela. ¿Abril o mayo?, porque en junio se juega con Colombia y Ecuador; ¿acaso julio o agosto?, antes de la siguiente fecha de setiembre en que se enfrenta a Uruguay y Brasil. Creemos que a Perú le convenía jugar la doble fecha tal cual estaba programada: Carrillo, Tapia, Aquino, Trauco, Zambrano y Abram, entre los principales, vienen jugando y a buen nivel.

Las Eliminatorias quedaron suspendidas, pero no así la Copa Libertadores. Esta comenzó para los equipos peruanos y rápidamente César Vallejo de Trujillo fue eliminado por Caracas FC en primera ronda: solo un empate en Lima y derrota de visita. Los venezolanos que aún no inician su liga eliminaron una vez más a otro equipo peruano. Es que no se aprende la lección ni se mejora la gestión, se sigue adoleciendo de un mejor trabajo de la gerencia y del comando técnico, como el realizar contrataciones de verdaderos refuerzos. ¿Y los semilleros con el trabajo de profesionales capacitados para cuándo?

Por la misma Libertadores, en segunda ronda, Ayacucho FC visita mañana al Gremio de Brasil, rival muy difícil y de jerarquía. La vuelta no será en el Perú, sino en Quito, Ecuador, el martes 16; sede escogida porque los brasileños no pueden llegar al país para jugar, otra ‘intromisión’ de la pandemia. Esperemos que Cristal y la ‘U’, que inician su participación en la Copa Libertadores a finales de abril, tengan el tiempo suficiente y el trabajo esperado para hacer más que una digna presentación en este evento.