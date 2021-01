Elecciones en tiempos de pandemia

Las elecciones se convocaron durante la pandemia y tal como esta evoluciona en el Perú y el mundo se realizaran también en pandemia. El COVID afectó nuestra vida, ha tenido graves consecuencias en el empleo, en la economía y ha visibilizado la debilidad del Estado y de los servicios de salud. Hemos sostenido que debe tener un impacto en los planes de gobierno, en el debate electoral y sobre todo en las prioridades de las políticas públicas. Pero, ¿deben postergarse las elecciones a causa del COVID-19? Creemos que no. Hay que evitar que la pandemia afecte nuestra democracia. Cumplir con el calendario electoral contribuye con la confianza, permite el ejercicio de los derechos políticos y favorece la integridad del proceso.

De acuerdo con los datos de Idea, 80 países han celebrado elecciones o referéndums durante la pandemia. Lo hizo Corea y Estados Unidos, ayer Portugal. En la región lo hicieron República Dominicana, Bolivia, Uruguay y Chile. Hay un aprendizaje sobre como celebrar elecciones en tiempo de pandemia que podemos implementar.

¿Puede presentarse un conflicto entre el derecho a la salud o al ejercicio de los derechos políticos? Este puede evitarse cumpliendo con los protocolos establecidos por la ONPE para conciliar el ejercicio de ambos derechos y minimizar riesgos sanitarios.

Evitar llegar a un escenario catastrófico depende de las acciones del gobierno, pero fundamentalmente de cada uno. La pandemia nos ha recordado que vivimos en comunidad y que la solidaridad es un valor que salva vidas. Los protocolos deben cumplirse pero no solo para las elecciones. Las restricciones para las reuniones y toque de queda son de obligatorio cumplimiento para todos, candidatos y ciudadanos, estén o no en campaña. ¿Deberíamos votar por un candidato que no cumple con las normas legales y pone en riesgo su salud y la de todos? ¿Por qué cumpliría con otras normas si es elegido?

¿Qué medidas tomar? En primer lugar, campañas con distancia social. En segundo lugar, el día de la votación que miembros de mesa tengan pruebas negativas de COVID-19, locales de votación ventilados, instalación oportuna de las mesas, procurar votar de acuerdo a la propuesta de ONPE a fin evitar concentración, uso obligatorio de mascarillas colocadas de manera correcta, llevar lapicero, alcohol. Ello demanda un esfuerzo adicional en la comunicación a fin de contar con información oficial calificada.

La experiencia de este proceso electoral en pandemia pone en agenda implementar en el futuro el voto no presencial, mediante voto postal o por Internet así como el voto anticipado.