[Opinión] Richard Arce: Urge la reforma política.

Después de todos los escándalos de candidatos altamente cuestionados y con antecedentes en estas elecciones municipales y regionales, urge una reforma política porque es insostenible que los electores sean sorprendidos con personajes impresentables. Los supuestos partidos políticos que los respaldan nunca asumen su responsabilidad, a pesar de que reciben financiamiento público. Simplemente sirven de vehículo electoral.

Y resalto el rol de los electores porque solo son ‘importantes’ para la hora del sufragio, les ofrecen el oro y el moro, a sabiendas de que en muchos casos es un embuste de parte de los candidatos que, por conseguir un voto, son capaces de todo y creen que con dinero se compra conciencias. Por eso lo de “plata como cancha” en una campaña electoral.

Como político y candidato en varias elecciones, puedo afirmar con absoluta convicción que a veces me siento como parte de una estafa. Porque esa oferta electoral que se presenta elección tras elección –a todo nivel– es de candidatos impresentables, que se maquillan en campaña y el elector tiene que ir a votar por obligación.

Considero que este sistema electoral realmente no es democrático, porque el elector no se siente representado por el abanico de candidatos decadentes que tiene como oferta electoral. Esto es perverso para que no tengan mínimamente garantizado que los candidatos cumplan criterios mínimos de probidad y evidente profesionalismo.

No es casualidad que al final se elija bajo el criterio del candidato denominado como el “mal menor”, pero que es una especie de espada de Damocles sobre el electorado. Una vez elegido tendrá un alto riesgo de incertidumbre sobre su futura gestión, con alta probabilidad de ser un fiasco.

Por toda esta crisis política de representación que estamos viviendo, urge una reforma política que incluya la profesionalización en la política y promover que gente proba asuma las responsabilidades de dirigir los destinos de todo un país.