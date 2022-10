José Luis Gil// Analista en seguridad

(La derrota del partido de gobierno Perú Libre en estas elecciones), como hemos dicho en algún momento, se debe analizar desde los actores, circunstancias y el escenario. En julio de 2021 le fueron favorables, donde desde el suelo electoral pasaron a tener un porcentaje de aprobación y ganaron las elecciones presidenciales, pero hoy están más que pulverizados. Esto significa que la población rechaza a Perú Libre, Vladimir Cerrón a nivel nacional y a esta izquierda radical que ha entrado al gobierno. En ese sentido, (también) cambiaron los actores. Tenemos claridad de que más de la mitad de la población, de manera real, tiene una posición contraria al gobierno. Quienes aún permanecen detrás del señor Daniel Urresti y de las otras candidaturas que vienen haciéndole el juego a Perú Libre y Pedro Castillo tienen que darse cuenta de que son los únicos que los sostienen.

Definitivamente ninguno de los dos (Daniel Urresti y Rafael López Aliaga) va a resolver el problema de la inseguridad. Y no es por falta de capacidad (...). El problema de la inseguridad en el país es un tema estructural, grande y que viene evolucionando durante los últimos 30 años. Requiere estrategia y políticas, más que de patrulleros, cámaras, etc. El problema de fondo es la corrupción, porque ablanda todo el tema de justicia y les da (a los criminales) una impunidad permanente. De esta forma, el crimen continuará pese al trabajo del señor Urresti o Aliaga.

(Sobre Urresti) hemos tenido a un candidato lenguaraz respecto de su pequeño paso por el Ministerio del Interior con absoluto fracaso. No tiene idea de lo que es la lucha contra la inseguridad ciudadana. Nadie puede decir ‘mañana encierro a 200 delincuentes’. No hay una infraestructura carcelaria, no es cierto. Lamentablemente, la incontinencia verbal solamente ha sido para inventar falacias, para vender humo respecto a la inseguridad. Podrá ser especialista en otros temas, pero de esto no.