En poco más de un mes, los peruanos iremos a las urnas una vez más, pero, a diferencia de procesos pasados, esta vez los ciudadanos muestran un gran desinterés por los próximos comicios.

Una encuesta de Ipsos ha revelado que el 51% de encuestados todavía no define su voto. Es decir, la futura composición del Congreso será un enigma. Aquello no debería ser una sorpresa, puesto que la decisión de esa mayoría indecisa, como suele ser en la mayoría de procesos electorales, será tomada en las siguientes semanas hasta el día de la elección. Pero lo que sí debe de sorprender es el escaso interés que la población le está dando a la actual campaña congresal.

Hace cuatro meses, cuando la mayoría de ciudadanos clamaba por la disolución del Congreso, parecía que su reclamo vendría acompañado de la responsabilidad de renovar el tan cuestionado Parlamento, pero no fue así. Lamentablemente, gran parte de los ciudadanos están dispuestos a protestar y criticar, pero no a asumir su responsabilidad en las urnas y elegir a un representante, porque hoy la mayoría no tiene decidido su voto, y un 34% afirmó que viciará el suyo. Entonces, parece ser que los ganadores de los comicios del 26 de enero serán la disconformidad y la indiferencia, pero, lamentablemente, con aquellos dos no se gobierna.

Por ello, es momento de que la población comprenda que viciar su voto no ayudará a renovar la política nacional; al contrario, le quitará más legitimidad al próximo Congreso y sucederá lo mismo que hace casi cuatro años, que un partido que obtuvo solo el 23.63% de votos válidos consiguió 73 escaños en el Parlamento. Entonces, es mejor que los electores acudan a las urnas informados, habiendo investigado a los partidos y candidatos, y voten, porque, de no hacerlo, alguien más elegirá por ellos.