Edward Norton es uno de esos actores que seguramente reconoces, pero que a veces te cuesta asociar con su nombre. Si todavía no sabes cuál es, me refiero al protagonista de Historia americana X y El club de la pelea. Pero no todos conocen su primera película, La verdad desnuda, la cual le valió su primera nominación al Oscar. Esta película se me cruzó por la cabeza los pasados días.

Primal Fear, como es conocida en inglés, muestra a un inocente e inofensivo joven que ha sido acusado de cometer un crimen. Su abogado es representado por Richard Gere, quien a lo largo de la historia está convencido de la inocencia de este joven que se muestra como un ángel ante él. Hasta el final, se rehúsa a ver la verdad. El resultado final es otro. Era un lobo que pretendía pasar por cordero. Es más fácil negar la realidad que aceptar que hemos sido engañados.

Este twist al final de la película me hizo acordar a lo que vivimos esta semana. Me refiero al caso de las vacunas, muy acertadamente llamado Vacunagate, donde casi 500 personas fueron inoculadas antes de tiempo. Pero de esa masa, una persona destaca por sobre las demás, o mejor dicho se hunde por debajo de las demás. Hablo de Pilar Mazzetti.

El cinismo no es una costumbre sencilla de adquirir, por eso los mayores cínicos en las películas tienen algún trastorno, llámese psicopatía o sociopatía. Mentirle a una persona es difícil, porque te carcome la culpa. Mentirle a un puñado, aún más. Pero mentirle a todo un país, al que has jurado proteger, merece preocupación.

Una cosa es la omisión, cuando evitas tener que decir la verdad. Pero esta señora ha creado una realidad paralela, donde se compara con la capitana de un barco y promete que va a ser la última en vacunarse como buena líder. Negó expresamente el conocimiento de las vacunas ante el Congreso. Fue incluso martirizada por tener que sucumbir ante las presiones del Legislativo opresor. ¡Qué descaro!

Lo que sí debo rescatar es que, en medio de un año donde no ha habido muchas películas que apreciar, la doctora Pilar Mazzetti nos ha dado una performance para el recuerdo, digna casi de un Oscar. Esperemos que sea para el recuerdo y que la gente no se olvide de quiénes fueron los autores y cómplices de esta crisis moral por la que pasa el país. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. No vale olvidar.

Video Recomendado

Contraloría inició investigación por caso "Vacunagate"