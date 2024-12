El ventrílocuo de Palacio 

Hay un viejo adagio que se hace cada vez más vigente: en política no existen casualidades. Lo puedo corroborar en mi experiencia y se podría graficar con la realidad vivida últimamente. Es cierto, también, que podría haber un margen de error cuando se presenta la variable del azar, pero esto tiene muy pocas probabilidades.

Dicho esto, resulta inverosímil que un investigado y procesado en un escándalo de corrupción al más alto nivel aparezca muerto en un hotel en Magdalena; peor si las causas serían que se habría infligido un corte mortal con un arma punzocortante para cometer un supuesto suicidio, como reza el parte policial. La primera pregunta cae por su propio peso: ¿a quién conviene que Nilo Burga, el dueño de la empresa Frigoinca, esté muerto?

Lo más sospechoso es que Burga hoy estaría vivo si Dina Boluarte se hubiera dignado a firmar la promulgación de la derogatoria de la infame ley que elimina las detenciones preliminares, porque el día de los allanamientos, que incluía al vocero oficioso de Palacio, Fredy Hinojosa, Burga hubiera terminado en la carceleta, puesto que la resolución incluía la detención preliminar de todos estos siniestros personajes; pero por la falta de diligencia —diría intencional— del Gobierno no se derogó.

No se necesita tejer la trama de una conspiración. Aquí hay temas objetivos detrás de la muerte de Nilo Burga: todo un escándalo de corrupción que involucra, evidentemente, a funcionarios del fenecido programa social Qali Warma con las pruebas que se han evidenciado en diversos reportajes periodísticos y de los que ya la Fiscalía tiene una carpeta completa para desbaratar toda esta organización criminal.

El asunto es la responsabilidad que tendrían desde Dina Boluarte como ministra del Midis hasta Demartini, como viceministro responsable político de Qali Warma, cuando empezó a despegar sospechosamente Frigoinca estafando al país y proveyendo productos no aptos para el consumo humano. El direccionamiento que se hacía a través de las fichas técnicas de compra no puede ser potestad de un funcionario de mando medio; así no funciona el Estado.

En el mejor escenario, estaríamos hablando de unos incompetentes en el cargo, en cuyas narices funcionarios de mando medio cometían delitos de corrupción. Pero ni para alegar negligencia cabe todo este escándalo de corrupción. Burga está muerto, pero hay otros actores que van a empezar a delatar a todos los cómplices y, por eso, será que ya van dos semanas que Boluarte no quiere firmar la derogatoria de esa ley maldita.

