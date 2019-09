Termino de ver la serie El patrón del mal que recrea la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Cuando lo matan a balazos, siento pena por él, me digo que debió entregarse a la justicia. Veo llorar a la madre de Escobar cuando bajan el cadáver de su hijo de los techos en los que fue abatido y de pronto me encuentro llorando con ella. ¿Cómo puede darme pena la muerte de un criminal tan despreciable? ¿Cómo puedo entristecerme y derramar dos lagrimones junto con la madre de Escobar en la ficción? ¿Por qué soy tan amoral o insensible que, en el tiroteo final, estoy con Escobar y no con la policía? ¿De qué material innoble estoy hecho para sentir lástima y hasta simpatía por un sujeto tan espantoso?

Tantas preguntas me dejan desvelado y sin respuesta. Los numerosos capítulos de esa serie extraordinaria me han permitido recordar la orgía de sangre que Escobar y sus socios provocaron en la sociedad colombiana: mataron policías, militares, jueces, fiscales, periodistas, políticos, candidatos presidenciales; derribaron un avión lleno de pasajeros en el que debía viajar un candidato presidencial; destruyeron la sede de uno de los periódicos más influyentes y mataron a su director; pusieron un precio por la cabeza de cada policía asesinado; prostituyeron a jovencitas agraciadas que condescendieron a acostarse con Escobar a cambio de dinero, sin sospechar que luego las matarían. Después de ver toda esa barbarie, ¿cómo puedo sentir pena cuando matan a un Escobar gordo, barbudo, aturdido, sin reflejos? ¿Cómo puedo ser tan cínico para pensar que la serie hubiese sido mejor si Escobar escapaba por los techos, se escondía en la selva impenetrable y seguía haciendo de las suyas, dándonos más capítulos a los espectadores de la trama, dándole más vida al personaje que interpreta magistralmente el actor Andrés Parra? ¿Es tan eficaz el hechizo que ejerce la ficción sobre mí que olvido que todo eso no es una fabulación, sino que ocurrió realmente y provocó un dolor incalculable? ¿No me importan los muertos y los heridos, los secuestrados y los torturados, siempre que me procuren el entretenimiento que espero ver cada noche? ¿Soy, en el fondo, una bestia, un sicópata, un criminal agazapado? ¿Admiro a Escobar porque él hace en la serie las cosas que yo no me atrevería a hacer? No lo sé. Pero tantas preguntas me atormentan. Porque es un hecho que, a medida que la trama progresa y Escobar extiende su poder, yo lo veo con una simpatía creciente y gozo estúpidamente con sus tropelías, sus ruindades, sus miserias. No digamos ya el cariño y la ternura que me inspiran su madre Hermilda, que le bendice y perdona los crímenes y lo protege invocando virgencitas y niños benditos, y Victoria, su esposa abnegada y tantas veces traicionada, y sus hijos Juan Pablo y Manuela, que no pueden ir al colegio porque ninguna escuela quiere aceptarlos.

Yo tenía veintitantos años cuando todo aquello ocurrió. Era un consumidor frecuente de cocaína. Quizá alguna línea de cocaína que aspiré provenía de los laboratorios de Escobar, no lo sé. Quizá fui uno de los millones de consumidores autodestructivos que tuvo el cártel de Medellín. Mi programa semanal se veía en Colombia durante esos años, entre 1985 y 1990, la época dorada de Escobar. Quizá Escobar vio alguna vez uno de mis programas. Quizá su madre Hermilda, o su esposa Victoria, o su padre Abel, o alguno de sus socios, vio alguna vez mi programa, que se emitía en el canal público colombiano, con llegada a todo el país. Era un programa sobre política internacional. Más de una vez hablamos del narcotráfico, del cártel de Medellín, de Pablo Escobar. Lo grabábamos en Santo Domingo y se emitía en varios países de la región, incluyendo Colombia. Me resulta extraño y fascinante pensar que Escobar probablemente me vio en la televisión colombiana, al mismo tiempo que yo aspiraba rayas de su cocaína de alta pureza en Lima o Miami. Recuerdo cuando leí en los periódicos que Escobar había matado al director de El Espectador, asesinado a Galán, derribado un avión de pasajeros. Todo eso lo leí, lo viví. Sé entonces, cuando veo El patrón del mal, que el baño de sangre que allí se muestra no se lo han inventado, que todo ese dolor fue real e hirió a millares de víctimas inocentes. Y, sin embargo, no lloro por ellos, los inocentes, sino que, al final, acabo llorando por Escobar. ¿Cómo puede explicarse que los años me hayan acanallado tanto que los crímenes de Escobar, lejos de asquearme, me diviertan y entretengan, a pesar de que fueron reales?

Porque cuando vi, fascinado, la serie Breaking bad, en la que un modesto profesor de química se convierte en fabricante de metanfetaminas porque sabe que va a morir pronto y quiere dejarle un dinero a su familia y no le importa transgredir la ley, también sentí profunda simpatía por ese profesor, Walter White, químico devenido narcotraficante, y su leal ayudante, Jesse Pinkman: yo estaba siempre del lado de ellos, y no me importaba que estuviesen haciendo cosas ilegales, y jamás deseaba que la policía los capturase, y me apenó muchísimo la muerte de White, un personaje que se me había vuelto estimable, entrañable, pero al menos yo sabía que esos capítulos eran fabulados, inventados. Esa es una diferencia esencial con El patrón del mal: Escobar existió y mató a millares, mientras que White es solamente una criatura de la ficción. En cualquier caso, viendo Breaking bad ya me había preguntado por qué mi reacción natural era ponerme del lado de los rufianes y los malhechores, y en contra de los aburridos, predecibles y grisáceos agentes del orden. Encuentro comprensible haber llorado la muerte de Walter White. No me perdono haber llorado la muerte de Pablo Escobar la otra noche.

Lo cierto es que no soy yo el único espectador que goza con las ficciones que exaltan a criminales y glorifican a pistoleros. Las series más exitosas que las principales cadenas en español de los Estados Unidos han exhibido en los últimos tiempos son todas sobre narcotraficantes colombianos y mexicanos, sobre maleantes y tiratiros, sobre delatores y rufianes, sobre gente desalmada que gana fortunas cometiendo los delitos más viles. Nadie produce una serie sobre un santo o un beato, a nadie le interesa la vida de una monja virtuosa o un Papa infalible, nadie quiere ver la biografía de las pastorcitas que dijeron ver a la Virgen aparecida ni las andanzas descalzas de la madre Teresa de Calcuta, qué pereza ver todo aquello, qué aburrimiento las vidas de la gente virtuosa, recta, honorable: lo que queremos ver es cómo se entrematan los malos más malos, cómo se traicionan los criminales más peligrosos. ¿Por qué? No lo sé. Pusilánimes como somos, ¿admiramos secretamente a esos maleantes porque poseen un coraje suicida del que no estamos dotados? ¿Los vemos con simpatía porque viven unas vidas desmesuradas, extravagantes? ¿Viven ellos en la ficción las vidas que nos hubiera gustado vivir a nosotros, son una proyección de nuestras frustraciones, representan de algún modo nuestro lado oscuro, nuestra maldad escondida, reprimida? No lo sé. Solo sé que en estos tiempos los criminales son populares y los santos harto impopulares.

Que no pillen al criminal, que consiga escapar, que logre esconder bajo tierra los barriles con dinero en efectivo, que burle la vigilancia policial, que siga dándose la gran vida, que huya a una isla paradisiaca, que se reúna allí con su familia, que recupere los dineros sucios, que tenga tiempo de gastarlos en grande, que prevalezcan los malos y pierdan los buenos: ¿por qué quiero, como espectador, que ese sea el final de la serie, por qué asocio el final feliz con el triunfo de los hampones?