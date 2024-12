El transporte como emergencia

En el país, nuestro transporte público se encuentra en emergencia constante. Los siniestros viales son pan de cada día y la congestión vuelve loco al más cuerdo. Se vive en un constante estrés, producto de sentirnos agredidos en nuestros viajes diarios. Por ello, esta nueva declaratoria de emergencia —aprobada por el Congreso— podría sumar en el camino de resolver el transporte en Lima y Callao. Sin embargo, tan poco interés se le presta a esta situación que quizá es pecar de ingenuos creer que vayamos a tener un verdadero cambio.

De hecho —y en buena hora— esta declaración de emergencia viene motivada por la crisis de inseguridad ciudadana y las extorsiones que se han cobrado la vida de trabajadores de este sector. Las protestas de los transportistas no se han detenido y, posiblemente, esta declaratoria no les sea suficiente para sentirse seguros, a pesar de que entre las medidas priorizadas se encuentra la conformación de una unidad policial especial para prevenir y sancionar los delitos contra este sector. A la par, el mismo Congreso prorroga, por otros cuatro años más, la vigencia de la ley para la formalización de los autos colectivos.

Por otro lado, parece que el Congreso anda trabajando tiempo extra y están bastante apurados. Se ha aprobado un dictamen nuevo en sesión extraordinaria de la Comisión de Transporte, vinculado con el Proyecto de Ley N.o 842, que regula a las empresas de aplicativos para la movilidad. Sorprende lo apurado de este proceso, pues no solo se ha aprobado y agendado en dos días, sino que lo acumula con otros proyectos legislativos que no fueron debatidos en comisión. El P. L. 842 viene siendo socializado y debatido desde hace años, y tanto las autoridades competentes como las empresas de aplicativos estaban llegando a acuerdos que permitían la continuidad del servicio en condiciones de mayor seguridad y transparencia.

Cabe indicar que esta modalidad de transporte —a pesar de los eventuales casos de delincuentes que se aprovechan de estas aplicaciones— es considerada la más segura por limeños y chalacos según nuestras encuestas en Lima Cómo Vamos. Especialmente, son las mujeres quienes declaran sentirse más seguras, siendo muchos de sus viajes para actividades vinculadas al cuidado. De hecho, uno de los requerimientos que propone este nuevo dictamen es que se entreguen todos los datos de los conductores, no solo el nombre y apellido, sino su DNI, dirección y teléfono. Esto, además de ir en contra de la Ley de Protección de Datos Personales, pone en enorme riesgo a los choferes. ¿Acaso el Congreso quiere crearles una nueva línea de negocio a los extorsionadores? De terror.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO