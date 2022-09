El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, convocó a la prensa el domingo no para explicar por qué hasta la fecha el gobierno es incapaz de comprar ni siquiera una bolsa de urea para los agricultores. Y tampoco para decirle al país por qué algunos ministerios no llegan ni al 50% de ejecución del presupuesto (recordemos que él mismo había anunciado la meta de 70% al mes de agosto; si no, todos se iban a sus casas).

No. La desesperada conferencia, programada inicialmente para el sábado, no tenía nada que ver con temas de gobierno, de medidas para generar empleo o destrabar las inversiones. El único objetivo era valerse del audio entre César Acuña y Lady Camones para montar un show, en el que Torres y sus adláteres se desflemaron atacando a la prensa independiente, al Congreso de la República y exigieron un cambio de la Mesa Directiva.

Plantearon, además, la exclusión del proceso electoral del líder de APP y elaboraron una hipótesis delictiva –que los agilitos abogados de PL luego convertirían en denuncia– en la que Acuña, Camones y otros congresistas o dirigentes de ese partido eran parte de una organización criminal.

Parecía la jugada perfecta. ‘Les imputamos los mismos, o hasta más graves, delitos por los que la Fiscalía ya investiga a Pedro Castillo y así desvío la atención de la opinión pública’… habrán elucubrado los cerebros palaciegos.

Pero la endeblez del globo era tal que, lejos de tomar vuelo, no tardó en desinflarse. Una maniobra grosera, maquinada con un evidente propósito político (“mediático”, como le gusta repetir al mandatario). Y no es que no sean condenables las expresiones de Acuña desde el punto de vista ético –y quizás desde el punto de vista penal o electoral–. Lo burdo es el intento de tapar con este tema, que debe ir por un carril separado, los gravísimos casos de corrupción que envuelven al presidente y a su círculo de familiares, paisanos, socios sindicales y amigos íntimos.

Tan mal le fue a Torres que la Fiscalía de la Nación, más bien, lo incluyó también en la investigación por crimen organizado que se les sigue a esta cohorte de individuos que, según la Fiscalía, opera desde lo más alto del gobierno. Bien dicen que, sobre todo en política, escupir al cielo no se debe.