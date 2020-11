Al declarar improcedente la demanda competencial, los cuatro magistrados que votaron en ese sentido se pusieron de perfil ante la mayor crisis política desde el 2000. Han hecho quedar al TC como un tribunal de menor rango, como si hubiese otro más arriba que resuelva una controversia así de trascendente. Pudieron aprovechar el momento para establecer los alcances de la incapacidad moral hacia el futuro, cerrando la puerta a nuevas tentaciones golpistas, pero se lavaron las manos.

Con el voto de los magistrados Miranda, Blume, Ferrero y Sardón, el TC decidió no ver el tema de fondo. No es que le han dado la razón al Congreso o han declarado que el ascenso de Merino fue legítimo, sino que dijeron que el asunto ya estaba resuelto y que no había nada más que decir. Simplemente abdicaron de su rol y prefirieron no pronunciarse. Tal como ocurrió semanas atrás al no aceptar la medida cautelar contra la primera vacancia porque “no se va a consumar el acto”.

Ahora no se pronuncian porque “el acto ya se consumó”.

Es un error evidente considerar que, como la demanda era contra la primera vacancia que fue rechazada, el proceso ya no tiene sentido. Bajo ese tecnicismo se tiró por la borda una oportunidad privilegiada para que el TC delimite y dé contenido a la causal de vacancia por incapacidad moral que, como está actualmente, es un peligroso cajón de sastre, donde lo único que se necesita para sacar a un presidente del gobierno es una excusa y 87 votos.

¿Cómo va a decir el magistrado Blume que la incapacidad moral no debe estar clara?

La decisión de los magistrados Miranda, Blume, Ferrero y Sardón es contraria a su responsabilidad de interpretar la Constitución y resguardar el Estado de derecho. Lo más grave es el momento por el que pasamos. Luego no se sorprendan de por qué hay un creciente movimiento a favor de refundar todo: el TC lo acaba de catapultar.