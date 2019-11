Concluida la campaña de 2011, Fuerza Popular declaró a la ONPE ingresos por menos de 18 millones de soles. Sin embargo, ahora sabemos que existieron otros aportes no declarados como el de Credicorp por cerca de 11 millones, el de la Confiep por algo más de 6 millones y el de Odebrecht por casi 4 millones. ¡Lo que el fujimorismo nunca declaró suma más que el total que sí reconoció! Y eso que no estamos considerando el dinero negro de la tala y minería ilegal, o del narcotráfico, que saben bien cómo penetrar en política sin ser identificados. Si el banco más importante del país no bancariza, imagínense todos los demás. ¿Cuánto costó realmente esa campaña? ¿Cuánto cuesta llegar a la Presidencia? ¿Con cuánto se queda el candidato? Hace un tiempo un político viejo me dijo que era muy buen negocio postular a la Presidencia, parece que no le falta razón.

La declaración de Dionisio Romero revela una práctica extendida de financiamiento político, pero, sobre todo, una paranoia del empresariado local que los lleva a lecturas radicales y equivocadas de la realidad. Viven poniéndose al servicio de las turbaciones que solo están en su imaginación. Dar US$3.6 millones por miedo al chavismo es un argumento ridículo cuando cualquiera medianamente informado sabe que el Humala de 2011 no representaba realmente esa amenaza. La pesadilla del chavismo es una invención de los empresarios para justificar la defensa de sus intereses sobre los de cualquier otro. Parafraseando a Vergara, lo que realmente quiere el empresariado Confiep es que los ministros le respondan el WhatsApp.

Algo más que hemos aprendido es que si Keiko no pudo ganar con millones de dólares a su disposición, con medios de comunicación de su lado y con todo a su favor, es evidente que esta no debería ser su profesión.