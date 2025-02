El sheriff y el woke

En términos gastroenterológicos el vértigo empoderado de Donald Trump podría ser entendido como un laxante.

PUBLICIDAD

Su irrupción revulsiva se explica en virtud de una condición previa. En este caso, una obstrucción ideológica acumulada en el tiempo.

A lo largo de más de una década los intestinos sociológicos de Estados Unidos y de la cultura occidental sobre la que influye de manera determinante han acabado empachados debido a la degradación de una causa noble hacia la banalidad y la intrascendencia.

Al espectro que abarca esta indigestión de corrección y sesgo es lo que se llama woke.

Lo woke empezó bajo una bandera justa y necesaria: la lucha contra el racismo. Una canción de 2008 de Erykah Badu decía que había que estar woke, despierto, ante la primitiva amenaza del racismo. Punto de inflexión fue cuando policías norteamericanos asfixiaron al afroamericano George Floyd. El rechazo despertó de golpe.

PUBLICIDAD

El conservadurismo más recalcitrante instrumentalizó el término woke como insulto, como si tener conciencia social fuera un defecto. Pero luego nadie hizo tanto en contra de esa causa como los wokes de nueva generación. A la lucidez de la conciencia social le ganó el sueño y la peligrosa comodidad de tener siempre la razón, delirio de los nativos digitales.

La alerta antirracista cayó en la trampa personalista que idiotiza las mejores causas. Se volvió una cruzada enrevesada de mil cabezas cuya estructura parecía alineada en torno a la contemplación del propio ombligo. Sentirse ofendido se volvió virtud.

El lenguaje inclusivo, la corrección política y lo identitario fungieron de vigas maestras en un dogma binario que dividía al mundo en oprimidos y opresores; mundo en el cual la razón siempre tenía que estar solo de ese lado. Del otro solo había opresión y privilegio, conveniente reduccionismo de lo blanco, lo heteropatriarcal y demás sospechosos comunes.

Mientras tanto, los verdaderos oprimidos, los pobres, seguían siendo tales mientras algunos descubrían su unicornio interior. Una generación con cantidades obscenas de tiempo libre y una conexión a Internet como mayor activo intelectual inventó el activismo más sedentario de la historia: apretar el botón del celular.

Pero la autocompasión se ahogó en su propia lástima. La cultura woke entró en coma con Biden. Optó por la eutanasia con Kamala Harris. Y los negros y latinos, a los que les valía madre que alguien se autopercibiera como delfín octosexual, votaron por Trump. Prefirieron la promesa del orden puro y duro en vez de la inclusión gaseosa y a colores.

La brújula averiada del wokismo ha facilitado esta coboyada al galope para retornar a la ‘normalidad’ conservadora. Está sucediendo al filo de la navaja legal y recurriendo al miedo como disuasivo al servicio de un orden antiglobalista. El César romano tenía leones y circo. Ahora hay tarifas y Elon Musk.

Parapetado tras el desmantelamiento de una agenda de falsas prioridades (¿alguien sigue entusiasmado con el cambio de sexo de menores de edad?), Trump está actuando con las credenciales del nuevo sheriff a cargo.

Habrá las víctimas colaterales de siempre, como los latinos que votaron por él y ahora no se atreven a salir de casa. Justos pagan por el Tren de Aragua; aunque hay justos que optaron por el limbo migratorio para no pagar impuestos ni allá ni de donde salieron.

Igual, la polarización no discrimina. El sufrimiento de familias desarraigadas por las deportaciones alimenta un sentimiento xenófobo que atribuye a los extranjeros la desnaturalización de un país hecho, paradójicamente, por inmigrantes. El sentimiento imperante fue que lo woke fue permisivo y débil ante forasteros que se aprovecharon criminalmente del sueño americano. Es como el hartazgo que tenemos acá ante los sicarios venezolanos, pero amplificado en más de 300 millones de personas.

Ni Trump ni el antiwokismo llegaron solos al poder. Los propios norteamericanos lo eligieron hastiados de una agenda bienpensante vendida como urgente cuando en la vida real no podían ir a comprar al mercado: no había dinero, aunque sí crimen. El viejo péndulo bipolar de las emociones electorales humanas hizo lo que suele hacer: trasladar la esperanza de un extremo al otro.

Hubo una dieta woke previa, rica en desvarío ideológico que generó esta gastritis en desarrollo. Es el karma inapelable de ley de causa y efecto, que los gringos refieren más toscamente como fuck around and you will find out, indistintamente usada por todo bando en disputa para referirse al adversario.

Los mexicanos, históricos antagonistas de su frontera norte, lo dicen con más gracia:

El que se arrima al fogón se le chamusca el chorizón.

Elocución vernacular que ojalá no ofenda a nadie. Lloriquear ya pasó de moda.