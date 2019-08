La semana pasada, Tacna, la ciudad heroica, cumplió 90 años de reincorporación a la patria. El hecho motivó más prensa por las anecdóticas declaraciones del presidente Martín Vizcarra en su enfrentamiento con el Congreso y por las arengas callejeras pidiendo su cierre, que por el significado histórico de esta celebración.

Tengo ascendencia tacneña. Fue mi tatarabuelo el Dr. Guillermo MacLean, último alcalde anterior a la guerra, y mantenido en cautiverio en esta. Su hijo, mi bisabuelo, fue combatiente al igual que otros dos bisabuelos míos por las otras ramas (el cuarto era extranjero). Mi abuela –nieta del alcalde– era prima de Jorge Basadre, el gran historiador de la república y autor de Infancia en Tacna, que narra la época de la “chilenización”.

Con todo lo traumáticas que fueron la guerra y la posguerra del Pacífico, parece cierto que hay heridas que solo el paso de los años puede curar. “En el tiempo hubo un día que apagó los últimos ojos que vieron a Cristo”, relata Jorge Luis Borges en “El testigo”. En el tiempo hubo un día, también, que apagó los últimos ojos que vivieron el horror de una guerra fratricida entre Chile y el Perú. No sabemos exactamente cuándo. Mis padres llegaron a coincidir en el tiempo con algunos veteranos: don Manuel Elías Bonnemaison, el último sobreviviente del Huáscar, vivió hasta 1961.

Es así como se perpetúa el rencor: en la intimidad. Tal vez por eso las generaciones anteriores de peruanos no tuvieron el nervio para superar el trauma de esta herida abierta durante tantísimos años. Ahora que se zanjó el diferendo marítimo en La Haya y ya no quedan sino relatos de fuentes secundarias de la guerra, prestemos atención a estos, pero desprovistos de rencor y revanchismo. El relato histórico se mantiene no para perpetuar el sufrimiento, sino principalmente para no repetir viejos errores.