Desde el segundo semestre de 2017, la Contraloría General ha experimentado profundas reformas, como la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, y la Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente a nivel nacional. Son reformas en plena ejecución y ya muestran resultados evidentes en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional.

Un ejemplo de estos resultados es la evaluación del impacto del control concurrente en las inversiones públicas. Gracias a esta modalidad de control, que acompaña al gestor y alerta sobre riesgos bajo un enfoque preventivo, el Estado ha ahorrado más de mil millones de dólares en los últimos cinco años.

Además, se han incorporado a la Contraloría, por primera vez en nuestro país, 691 Órganos de Control Institucional (OCI) de diversas entidades públicas, asegurando la independencia y autonomía, dejando atrás cualquier injerencia del ente controlado. De igual forma, implementamos el Observatorio Nacional Anticorrupción y hemos innovado en el uso de la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos en nuestras fiscalizaciones.

La Contraloría cuenta ahora con los más altos niveles de transparencia de todo el Estado peruano, liderando incluso los rankings del Índice de Disponibilidad de Información a la Ciudadanía de las Contralorías de América Latina y el Caribe, así como en el cumplimiento de los Portales de Transparencia Estándar. Un efecto concreto de estos avances es la publicación de más de 256,000 informes de control, permitiendo a los ciudadanos acceder a ellos de manera directa y en línea.

Lo que nos ocupa ahora es el proceso de consolidación de la reforma de control. Entendiendo que debe asegurarse la integridad de quienes fiscalizan y resguardan los recursos públicos, es necesaria la plena ejecución de la Ley que garantiza la autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental - Ley 32064. Con esta ley se garantiza la profesionalidad, autonomía e independencia, con evaluaciones meritocráticas y ascensos programados. Si los auditores no cuentan con una carrera que los respalde, ronda el riesgo de ser objeto de presiones ajenas al criterio técnico y profesional.

Asimismo, es necesario fortalecer la descentralización administrativa de la Contraloría. Para ello se han creado tres unidades ejecutoras macrorregionales de control: la zona norte atiende en Piura; la zona centro, en Huánuco; y la zona sur, en Puno. Lima Metropolitana y Callao se atienden desde la sede central de Lima. Todas ellas cuentan con un nivel de autonomía presupuestal y administrativa.

Tampoco se puede retroceder en el uso intensivo de la tecnología, que ahora es fundamental en todos los procesos del quehacer del control gubernamental. Actualmente, la Contraloría opera con inteligencia artificial y analítica de datos, utilizando datos estructurados, pero, dado que el futuro del control radica en expandir el uso de la inteligencia artificial, avanzaremos al manejo de datos no estructurados. De esta manera, se logrará dar un salto cualitativo en la lógica del control.

Con acceso a datos no estructurados, incluso será posible analizar la información disponible en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Esto permitirá no solo auditar los procesos en las entidades, sino también monitorear el comportamiento de los servidores públicos, para lograr identificar presuntos incrementos patrimoniales no justificados y conflictos de intereses.

Por último, se inició la implementación de la auditoría forense que identifica hechos con evidencia de presunta responsabilidad penal vinculados a la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, así como otros relacionados al uso y gestión de los bienes y fondos públicos.

Comprender y continuar los logros de la reforma del control es indispensable para asegurar que sigan dando sus frutos en beneficio del Perú. ¡Todos debemos estar atentos!

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO