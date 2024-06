Después de este abortado intento en el Congreso de prohibir la candidatura presidencial de personajes que hayan sido condenados por hechos de sangre, me queda claro que muy probablemente Alberto Fujimori va a ser el candidato presidencial naranja, pues tanto a él como a Antauro Humala les habría sido imposible postular de haberse aprobado esta norma y en política no existen las casualidades.

Refuerza mi sospecha el hecho de que se haya eliminado la absurda y demagógica alternancia sexual en la plancha presidencial, pues eso le da margen a Fujimori para escoger a quien le suceda en caso de que, de ganar los comicios, renunciase después de un tiempo o que el cuerpo, por el peso de los años, no le diese más. Me imagino que lo que Fujimori buscaría con esta intentona sería más una reivindicación personal a su vida política que un ansia de poder, ya que estaría más cerca de los 90 años que de los 80 años.

Evidentemente, Keiko no iría en esa plancha como vicepresidenta y seguramente encabezaría la lista senatorial. Los fujimoristas saben perfectamente que el viejo Fujimori obtendría más votos que la repudiada y desprestigiada Keiko o el poco competitivo Kenji y estiman que el “piso” electoral del octogenario patriarca no bajaría del 20% (sobre su techo, hablan hasta de unos optimistas 30% a 40%), lo que le garantizaría la entrada a una segunda vuelta y una nutrida bancada congresal. Ya la segunda vuelta sería otro partido a jugar y me imagino que deben estar apostando a enfrentar a Antauro o algún radical de izquierdas así que consideren “ganable”.

Esta postulación de Fujimori no le hará ningún bien al país, porque lo hiperpolarizaría de nuevo. Ya el señor no está para esos trotes y hasta podría facilitar que algún loquito de izquierda alcance el poder. Además, la caviarada va a mover todos sus resortes legales para impedir que corra. De todas formas, aún falta mucho tiempo político para las elecciones y Fujimori a su edad tiene al implacable Cronos en contra.