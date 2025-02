El prestigio de Manuela Ramos

La difamación grosera del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en contra de una institución reconocida y con una trayectoria intachable por años, como Manuela Ramos, no puede quedar impune, porque, expresamente, en una entrevista televisiva dijo que la ONG le había robado al pueblo peruano más de un millón de dólares. Ante la repregunta del periodista, trató de morigerar la vil calumnia, pero quedó registrada su maledicencia e intención de querer desprestigiar la labor encomiable que realiza por décadas Manuela Ramos en defensa de los derechos humanos y sobre todo los derechos de la mujer, en un país donde cada semana hay feminicidios y el índice de violencia contra la mujer se manifiesta como de los más altos de Latinoamérica.

Pero vayamos por partes, porque no es gratuita la difamación de López Aliaga, porque atrás está su aversión a una institución que defiende los derechos de la mujer y también de minorías LGTBI, que evidentemente colisionan con la posición política que tiene al respecto; no digo posición religiosa, porque evidentemente es convenida. Si no, recordemos lo sucedido hace un par de semanas con el Sodalicio y también con el excardenal Cipriani, sancionado por la Iglesia por agresión sexual contra un menor de edad, ahí el alcalde no solo estuvo silente, sino que semanas antes condecoró a alguien cuestionado y sancionado por un delito grave, que ya prescribió, pero queda la mancha terrible en la imagen ya controversial que se había ganado Cipriani.

Lo segundo, es el oportunismo y la irresponsabilidad del alcalde, porque cuando el periodista le preguntó su fuente, se dedicó a atacarlo y todavía lo conminó a que debería ser el periodista quien investigue esa denuncia; a tanta insistencia informó que su fuente era un titular tendencioso del diario Expreso, hoy convertido en una especie de “barra brava” de los sectores recalcitrantes de la extrema derecha. La hipocresía de estos sectores conservadores es indignante, porque sus supuestas “defensas” de la familia y la educación de los niños son condicionadas en función de quién se trata o cuál es el objetivo.

El alcalde es un ignorante, porque no sabe que un proyecto de desarrollo tiene un presupuesto en función de una serie de actividades programadas, estructuradas en un marco lógico y para sustentar tiene una serie de medios de verificación que las Agencias de Cooperación Internacional validan y evalúan para recién desembolsar fondos. Además, estos proyectos pasan por auditorias financieras y operativas, realizadas por empresas auditoras de mucho prestigio, que validan la transparencia de la ejecución presupuestal.

