Todos los años presto atención a la Encuesta del Poder de Semana Económica e Ipsos, pero es necesario hacerlo sabiendo que está muy lejos de ser representativa del sentimiento nacional. Los encuestados no son representativos de una mayoría, sino que son seleccionados con base en su “liderazgo” comprobado. No es la opinión de ambulantes, obreros, taxistas, maestros, estudiantes universitarios, enfermeras u oficinistas, sino de personas que tienen mucha influencia en el quehacer económico y político. No es, en el fondo, más que un juego de poder: la opinión de la crème de la crème. Pero de eso siempre se ha tratado, y la verdad también es que esta encuesta nunca ha pretendido ser otra cosa; de ahí que sea una buena forma de observar cómo es que nuestra élite entiende al Perú, así como sus miedos y aspiraciones.

Buen ejemplo de lo que digo es que el exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz, quien no ha cumplido ni un mes de haber anunciado que es “materia dispuesta para ser presidente”, se perfile como uno de los dos candidatos más fuertes para unas eventuales elecciones adelantadas. Está empatado con Julio Guzmán. Cillóniz no aparece en ninguna encuesta nacional, pero en esta tiene 17%. Es presumible que su candidatura se viene cocinando desde los gremios empresariales, huérfanos de candidatos, que ya encontraron con quién llenar el vacío dejado por Keiko y PPK.

No es ninguna sorpresa que en una encuesta como esta no aparezca Verónika Mendoza, pero les cuento que solo una semana atrás hablé con un directivo de uno de los bancos más grandes en EE.UU. y me comentó que para ellos la carrera en Perú estaba entre Guzmán y Mendoza. Eso sí, llama la atención lo fuerte que está Raúl Diez Canseco entre los encuestados, lo que debe haber prendido las llamas en la interna de AP.