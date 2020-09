Esta salida de la congresista Lizárraga de varios cargos partidarios marca una vuelta de tuerca más dentro de la serísima crisis interna que sufre el Partido Morado. Su líder Guzmán se quemó –literalmente– como candidato presidencial y Salvador del Caviar desistió de reemplazarle. El PM sacó una votación muy lejana a sus aspiraciones y solo ocupó el espacio distrital limeño del PPC (en versión caviar). La bancada se ha roto entre invitados vizcarristas caviares (Gino Costa, De Belaunde y Olivares), militantes que “van por libre” (el vocero mudo Sagasti y Zenaida Solís), provincianos díscolos y populistas (Angélica Palomino, José Núñez y Miguel González) y, finalmente, la One & Only Carolina Lizárraga (¡ella sola constituye una facción!, y ya se peleó con toda la bancada. Por su anterior cargo público y por su protagonismo, ansias presidenciales y carácter difícil, el resto la apoda “la Zarina” y/o “Nadincita”). A todo esto se ha sumado una –feble– investigación a Guzmán por Odebrecht y unos contactos extraños del dirigente morado Carlo Magno Salcedo con una fiscal. ¡Imagínense el alboroto si hubiese sido un aprista o un fujimorista! Con tantos moretones por todos lados, no creo que ya existe PM después de 2021.

PD.: 1) Por estas cosas de recortar y acomodar palabras para ajustarse al espacio, se te puede escapar feo la paloma y… shit happens! España pierde su flota en Trafalgar ante Inglaterra. España era aliada entonces de Francia. ¡Me concentré mucho en no fallar en la parte de San Martín y borré al almirante Nelson! Las disculpas del caso. 2) NO participo en redes sociales. Avísenle al teatrero Eduardo Adrianzén que no rebote cosas que algún impostor ha dicho en mi nombre. Ya no sé cómo hacer para que ese “Mariateguinof” deje de suplantarme en Twitter, usando hasta mi foto. 3) Ya solo faltan 326 días para que se largue Vizcarra…