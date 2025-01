El perfil bajo es para las avestruces

Empezamos un nuevo año, y con ello tenemos nuevos retos que cumplir. Este 2025 será un año electoral que concentrará su carga de incertidumbre en el segundo semestre.

Sin embargo, no podemos dejar de avanzar y de crecer desde que empieza el año. No debemos dejar el desarrollo para después de la resaca del Año Nuevo, es decir, que pasen semanas para comenzar. Este primer trimestre, que para algunas industrias históricamente es bajo, debería ser de mucha comunicación, de estar levantando la cabeza y que empecemos a tener visibilidad en la mente del consumidor. Así estaremos en el top of mind de las personas. Hay que proponer, mostrar, tratar de aprovechar el bajo ruido existente para poder capitalizar, con poco presupuesto, la mente del cliente.

Tener un perfil bajo, en el país que estamos, no es una opción. Eso hay que dejarlo para los que no quieren crecer, para los líderes que prefieren volar sin que el radar los detecte porque tienen la idea que asi les irá mejor.

Miremos el escenario actual. Empezamos un año con crecimiento debido a que el último trimestre de 2024 lo terminamos con un avance por encima del 3%, producto de una mejora en sectores como el comercio, servicios, etcétera. Se observa una recuperación en los salarios, en el agro, la construcción, la pesca y la minería que siempre nos ayudan. Si se destraban importantes proyectos mineros, debemos tener mayores crecimientos para 2025.

Se calcula que la inversión privada va a crecer entre 1% y 2%, cifras muy bajas que debemos tener en cuenta para trabajar desde el inicio de año. Hay que considerar que tenemos una de las menores inflaciones de la región y un Tribunal Constitucional más estable.

Nadie propone que no controlemos el gasto, pero debemos invertir y no dejar de apostar por tener visibilidad para que la gente vea nuestra marca, lo que hacemos, cuán importante somos como empresa.

Debemos tener una visibilidad proactiva, invertir más en marketing, mejorar nuestro servicio al cliente y campañas de comunicación, comerciales, de sostenibilidad, de innovación. Hay que demostrar que somos empresarios activos, que apostamos por la inversión a pesar de la incertidumbre del año electoral.

No podemos “enterrar la cabeza” frente a las adversidades. Tampoco se plantea no tener un equilibrio entre la prudencia y la proactividad, pero no podemos darnos el lujo de no crecer y lo haremos solo aprovechando y mirando las oportunidades mientras otros están mirando solo bajo tierra.