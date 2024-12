El patrón se repite

Ante cada crisis política, la ciudadanía, en el fondo siempre positiva, confía en que sus líderes sabrán afrontarla lúcida e inteligentemente.

Eso se esperaba de los cartesianos franceses. Por tanto, de su presidente Macron.

“Rien de rien”. El primer ministro Michel Barnier, obligado a dimitir, se ha convertido en el más efímero de la historia francesa. Y el primero que cae desde 1962.

Que la extrema derecha y la extrema izquierda se hayan unido para propiciar esta caída debería haber provocado un discurso más profundo de parte de quien lo nombró y aceptó sus incipientes decisiones políticas.

Sin embargo, Macron, repitiendo un patrón que parece aprehendido por los gobernantes desde que acceden al cargo, lanzó un discurso nada original.

Dijo que no piensa renunciar (cómo me suena esto a los repetidos discursos políticos españoles). Luego echó la culpa del desastre ... ¿a su gobierno? No. A los extremismos, que —dijo— solo piensan en clave política y no en el bienestar de su país (¿Quién no ha oído en otros políticos frases similares?). Habló en concreto del “cinismo de la extrema izquierda y la extrema derecha”, a quienes agrupó bajo el nombre “frente antirrepublicano”.

Las preguntas que se hacían los franceses antes de su discurso, es si Macron sería capaz de tranquilizarlos. Y si sería capaz de ofrecer soluciones que contribuyan a superar la división de la Asamblea. No creo que respiren tranquilos tras escucharle.

Macron tardó dos meses en nombrar al caído Barnier. Erró en la elección. Erró en su visión, pues sin duda fue un error adelantar las elecciones tras su fracaso en las europeas. Y yerra no reconociendo que se equivocó. Es el patrón de siempre.