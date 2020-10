El Papa y los gays

COLUMNISTA INVITADO:

CARLOS BRUCE

Las declaraciones del Papa esta semana sin duda que han vuelto a remecer los estamentos más conservadores de la Iglesia católica.

Escuchar al Papa decir que “las personas homosexuales tienen derecho a estar dentro de una familia, son hijos de Dios”, añadiendo “lo que tenemos que hacer es una ley de unión civil”, es un cambio radical en el tono que solía usar la Iglesia en este tema.

Hace solo cinco años presentamos un proyecto de ley de unión civil y recibimos fuertes ataques de altos representantes del catolicismo en el Perú. El entonces cardenal dijo: “No hemos elegido a congresistas para que justifiquen su propia opción”. Un obispo dijo: “El congresista Bruce está haciendo un papelón… Él mismo ha dicho que es gay, gay no es la palabra, la palabra es maricón”.

Pues, ¡cómo han cambiado las cosas! Y me alegro porque una gran mayoría de peruanos, entre los que no me encuentro, profesan la religión católica, y, por lo tanto, lo que diga su líder espiritual influye sobre ellos.

No debemos olvidarnos que gran parte del rechazo a los derechos de la población LGTBI+ tiene su origen en simples prejuicios religiosos, que vemos que se empiezan a desmoronar.

Pero el Perú es un Estado laico y, al margen de las religiones, está en la obligación de otorgar los mismos derechos y deberes a TODOS sus ciudadanos sin distinción. El matrimonio no es un contrato mercantil, es la expresión del amor que tiene una pareja y su compromiso de llevar un proyecto de vida juntos.

Si es un hombre y una mujer, dos hombres o dos mujeres, el amor es el mismo y el derecho a la institución del matrimonio debe ser igualitario. Dejemos de marginar a un sector de peruanos.