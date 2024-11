El país de la inseguridad y el país del desarrollo

Esta semana hemos sido testigos de la narrativa en modo APEC del Gobierno. Es verdad que como Estado no se puede dejar de lado plataformas que promueven el crecimiento, la cooperación y la prosperidad entre economías importantes del Asia Pacífico; sin embargo, eso no implica soslayar el problema de la seguridad que el Gobierno ha pretendido maquillar, teniendo en cuenta precisamente la relación importante de afectación que existe entre criminalidad y desarrollo económico.

Desde este espacio ya he referido que este Gobierno, ante el desborde de criminalidad, no tiene voluntad para hacer cambios profundos y efectivos, ni a corto ni a largo plazo, situación que se agrava con una falta de empatía que los hace incapaces de ponerse en el lugar de los ciudadanos para solucionar los problemas, razón por la cual minimizan y desprecian las protestas y cuestionamientos. Una muestra de la preocupación solo por lo cosmético se vio en la desesperación con la que el premier Gustavo Adrianzén llamaba a no organizar marchas por la inseguridad durante el foro APEC porque “vamos a estar en la vitrina del mundo y hay que darle nuestra mejor imagen”, y que “sería muy lamentable que demos un mal espectáculo”. Lo que el Gobierno pasa de largo es que para no dar un mal espectáculo hay que tomar soluciones reales y resolver el problema con empatía, no solo para el escaparate. Otro hecho lamentable han sido las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, en RPP, cuando cuestionó: ¿A quiénes están matando?, en referencia a carteles en manifestaciones que expresan indignación por los asesinatos de la delincuencia que dicen: “Nos están matando”. Una muestra más de la frivolidad y desconexión del Gobierno ante el dolor y sufrimiento de familias y comunidades porque de acuerdo a los datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) en lo que va de 2024 se ha reportado un total de 1,702 homicidios. De hecho, al mismo tiempo que se difundían estas indolentes declaraciones se conocía del cruel asesinato a balazos de la dirigente política y excandidata a la alcaldía del Rímac por el partido Avanza País, Ytala Tipula, perpetrado por sicarios a plena luz del día, al interior de su vehículo, registrado en video y en pleno estado de emergencia.

Terminará este foro económico y el país seguirá con la ola de crimen. La presidenta Boluarte, en la inauguración de la Cumbre Empresarial del Foro APEC, ha dicho que “el Perú camina con firmeza por la ruta de la reactivación económica (…) para construir bienestar y seguridad” y que “el Perú abre sus puertas a capitales y fondos de inversión de todo el mundo ofreciendo a los inversionistas extranjeros estabilidad jurídica y económica”. Puras palabras porque hoy somos el país de la inseguridad y esta tiene un costo que afecta el desarrollo, limita el crecimiento, impacta en el capital humano y la productividad, degrada la confianza en las instituciones y reduce la inversión extranjera y doméstica como ha documentado una publicación reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en “Los costos del crimen y la violencia” (noviembre de 2024), un documento que las autoridades de este Gobierno deberían leer para abordar políticas públicas efectivas y no solo maquillajes para la vitrina.

Como señala el estudio citado, los costos del crimen afectan la vida de los ciudadanos y ello significa que afectan las decisiones económicas de personas, empresas y gobiernos. La seguridad, la economía y el desarrollo están íntimamente relacionados. Un país desarrollado económicamente necesita ser un país seguro, no puede haber dos Perú, uno inseguro adentro y otro “abierto al desarrollo” para el escaparate, para quienes nos visitan. El Gobierno piensa que puede disociarlos, como ocurrió en la época de pandemia en la que disociaron salud y economía con las consecuencias tristes y devastadoras que siempre recordaremos.