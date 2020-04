Donald Trump es un peligro para el mundo. Su última amenaza, desfinanciar a la Organización Mundial de la Salud, va en contra de lo que más necesitamos en este momento: solidaridad internacional. Como afirmó Yuval Harari en un artículo ya emblemático, las pandemias no saben de fronteras y enfrentarlas con éxito requiere acción global. Pero para eso necesitaríamos políticos que apuesten por la ciencia y construyan puentes, es decir, que estén en las antípodas de Trump, quien balcaniza al mundo y construye muros de desconfianza. Ha llegado al punto de iniciar una lucha dentro de su mismo país por el material médico

Trump se burló durante semanas de la declaración de pandemia, repitiendo cachaciento que tenía todo bajo control. Hoy, que su país acumula más muertes y casos que ninguno en el planeta, se refugia en conferencias de prensa en las que humilla y ataca a periodistas, miente y evade los cuestionamientos legítimos de un país en crisis. Su gestión ha sido un desastre, actuó tarde, pero como reconocerlo es imposible para él, culpa hoy a la OMS de la tragedia.

Recortar la financiación de la OMS en medio de una pandemia se asemeja a un acto de guerra y no me sorprendería que algún día sea visto como un crimen contra la humanidad. Los países más perjudicados serán los más pobres, que enfrentan esta crisis con sistemas de salud debilitados y dependientes de economías extranjeras. Es decir, países como el nuestro. Por eso este no es un asunto lejano ni de política gringa. En épocas de coronavirus, este tipo de decisiones son globales. La única esperanza del mundo hoy es que Biden, quien será su rival demócrata en las elecciones de noviembre, logre derrotarlo. Ya Obama hizo público su respaldo, y ahora está en la cancha del candidato lograr alinear a los millones que necesita para sacar de una vez a ese mitómano de la Casa Blanca