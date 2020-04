Oficialmente, en Brasil han muerto 2 mil personas a causa del coronavirus y registran más de 30 mil contagiados. Eso, claro, si creemos en las cifras oficiales, porque el dato real parece ser bastante más abultado. Según la opinión de científicos del consorcio de universidades brasileras, recogida por Reuters, el número de contagiados es en realidad 12 veces mayor que los reportados por el gobierno. Como casi no se están realizando tests (300 por cada millón de personas, en contraste con los 3,700 por cada millón en Perú y los 1,580 en Ecuador), el gobierno ha intentado dar una falsa impresión de control, construyendo una narrativa ideológica y política contra la emergencia sanitaria, a la que acusan de ser una invención comunista, y desechando mayores medidas de contención.

En el fondo, lo que ha hecho Bolsonaro es sacrificar vidas para no afectar su popularidad, que no concibe al margen de la economía. Hace un par de semanas, planteó una analogía que puso en evidencia cómo ve la pandemia: “Lo lamento, algunas personas van a morir, esa es la vida. No puedes paralizar una fábrica de automóviles porque hay accidentes de tránsito”. En este contexto, Bolsonaro despidió ayer a su popular ministro de Salud por discrepancias en el manejo de la crisis sanitaria. Un presidente que no cree en la ciencia ni en la gravedad del virus se deshizo del que probablemente sea uno de los pocos tomadores de decisiones en su gobierno que sí cree.

Ayer escribí sobre el peligro en que Trump se ha convertido para el mundo y hoy lo hago para sumar a esa lista infame a Bolsonaro. Aunque el poder del Palácio do Planalto no se asemeja al de la Casa Blanca, Brasil es nuestro vecino y, como va, amenaza con convertirse en el epicentro de la pandemia en esta parte del vecindario, repercutiendo directamente en las posibilidades que tenemos de manejar esta epidemia.