De acuerdo a la neurociencia, la realidad que percibimos se forja tras procesar la información que nos llega a través de los sentidos. Existen, sin embargo, seres excepcionales que escapan —algunos fugan— de esta definición. Uno de ellos, por ejemplo, es el premier Gustavo Adrianzén cuyo cerebro, por diversos motivos —instinto de supervivencia, demasiado apego a un fajín, horror al vacío salarial—, prefiere desdeñar los datos sensoriales y, en cambio, decide construir una realidad paralela, distorsionada, incluso abiertamente falsa, sí, puede ser, pero muchísimo más amigable.

Este fenómeno ha sido investigado a fondo por el neurocientífico y politólogo Tiago Thrafa, quien, aprovechando una nueva edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, presenta: El mundo según Adrianzén. En esta obra, el autor analiza la conducta del premier con la paciencia y el cuidado de un entomólogo, lo que explica por qué trata al presidente del Consejo de Ministros, a lo largo de 220 páginas, como a un insecto.

En el primer capítulo, Thrafa hace un recuento de los antecedentes políticos de Adrianzén, en particular, de los aciagos meses en los que fue ministro del gobierno de Nadine Heredia. Eso sí, no se detiene en el repaso de sus logros porque —bienvenido al club— no los pudo encontrar.

Los siguientes capítulos se corresponden con las distintas coyunturas sociopsicopolíticas que ha debido afrontar tanto en su condición de premier. En ellos, el autor pormenoriza, detalla y disecciona aquello que le da nombre al libro: la metodología que utiliza Adrianzén para sobrevivir en tiempos de Boluarte. Finalmente, el epílogo resume los principales hallazgos de la obra y muestra el QR en caso algún lector quisiera yapear su voluntad.

A continuación, fragmentos de algunos de los capítulos:

CASO ROLEX

Menos de una semana después de haber sido nombrado como presidente del Consejo de Ministros, el escándalo de los Rolex de Dina Boluarte estalló. Una lluvia de periodistas casi ahoga al premier. Mientras él trataba de explicar los lineamientos que tendría su gestión, la fuerza periodística pugnaba por más detalles. ¿Cuántos Rolex tiene la presidenta? ¿Con qué dinero se los ha comprado? ¿Los Rolex constan en su declaración de bienes?

Adrianzén fue todo lo enfático que pudo ser: “El tema de los Rolex es un asunto que pertenece al ámbito privado de la presidenta. Por eso, y que quede bien claro, nunca más voy a responder alguna pregunta al respecto”. Lamentablemente, esa declaración era una muestra de la capacidad del premier de ver las cosas de forma distinta o, de plano, no verlas. Por ello, debió ser muy decepcionante para Adrianzén ver, con el inevitable transcurrir del tiempo, cómo nadie más pensó que el asunto de los Rolex era un asunto privado: ni la prensa, ni la Fiscalía, ni la población, ni, muy probablemente, la propia presidenta.

Pronto, el premier comprendió que había una persona que le estaba haciendo un daño tremendo al gobierno, alguien cuyas acciones sin duda provocaría el colapso de la gestión presidencial. Sin embargo, estaba atado de manos: ¿cómo le iba a pedir a Boluarte que dé un paso al costado?

CASO COFRE

Tiempo después, en agosto del presente, se dio a conocer que el vehículo oficial de la presidenta —conocido como ‘cofre’— había ayudado a fugar a Vladimir Cerrón. Esta vez una ola inmensa de preguntas cayeron, como agua de cascada, sobre Adrianzén. Las primeras respuesta del premier fueron satisfactorias, al menos solo durante el tiempo que demoró en llegar la repregunta. Entonces, el premier afiló sus baterías y lanzó un sólido e inapelable argumento: “La presidenta no ha estado en ese vehículo y, en ese orden de ideas, no ha viajado al condominio Mikonos de Asia”. Sin embargo, y esta es una de las desventajas de moldear los hechos como plastilina, en la siguiente conferencia de prensa aseguró, con igual o más énfasis: “La presidenta sí ha estado en Mikonos”.

Posteriormente, Adrianzén emitió un breve comunicado en su cuenta de X: “Los hechos ocurridos en febrero con relación al uso del ‘cofre’ y destino de este, se produjeron antes que asumiera la PCM, y no me volveré a pronunciar sobre ellos. Pido disculpas a todos los que pude haber agraviado sin querer, es decir a Vladimir Cerrón, a la presidenta Dina Boluarte, al chofer del vehículo presidencial y a todos los veraneantes de Mikonos”.

Según nuestras fuentes —Lucía y Angélica Fuentes, las señoras que hacen la limpieza en la PCM—, el premier estaba tan ofuscado que estuvo a punto de agregar, con todo cariño y para quienes creemos que el ‘cofre’ fue usado por Cerrón, aquella frase de reminiscencias alanistas: “Demuéstrenlo pues, imbéciles”. Sin embargo, desistió al pensar que su mensaje iba a solucionar todo. Otro error producto de su incontrolable distorsión de los hechos.

CASO NICANOR

El hecho más reciente tiene que ver con el hermano de la presidenta. Apenas el Poder Judicial ordenó prisión preventiva por 36 meses contra Nicanor Boluarte, este consideró que no, gracias, que, si quieren otro día, con mucho gusto. Como correspondía, los hombres y mujeres de prensa acudieron en busca de la reacción oficial del Gobierno. Sin embargo, al no poder encontrar ni a la presidenta ni al vocero presidencial, tuvieron que conformarse con el premier.

Las palabras de Adrianzén tuvieron un hondo contenido lastimero. Así, frente al periodismo nacional, el premier se lamentaba por la malintencionada y sospechosa insistencia del juez Concepción Carhuancho en hacer su trabajo. Allí donde la justicia observa a un prófugo que no quiere ponerse a derecho, el premier ve, sin lugar a dudas, un caso de persecución política.

Pero no, joven, señor, señora, ama de casa, no se vaya a confundir. Aquí, en el fondo, según rezó Adrianzén, de lo que se trata es de vincular a la presidenta Boluarte con una organización criminal. ¿Con cuál organización criminal? ¿La de su hermano? ¿No que era una persecución política? Mejor no me defiendas, compadre.

Tal como indica en la contratapa, El mundo según Adrianzén es un ensayo de lectura indispensable para quienes aspiran a comprender —o al menos, a empezar a comprender— no solo por qué el gobierno de Dina Boluarte tiene como norte, en el mejor de los casos, la incertidumbre, sino, en particular, cómo Gustavo Adrianzén, pese a todos los indicios que gritan lo contrario, todavía cree —la mayor de las realidades ficticias— que sigue siendo el premier.

