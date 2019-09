El lunes, en la conferencia sobre cambio climático en la ONU, la activista adolescente Greta Thunberg arremetió contra los líderes mundiales culpándolos de “no hacer los suficientes esfuerzos” para proteger el medio ambiente, lo que estaría causando “sufrimiento y muerte” a la gente.

Ese sugestivo discurso –que representa los ideales de los colectivos ambientalistas– insinuaría que, si seguimos insistiendo con el “cuento de hadas del crecimiento económico eterno”, la humanidad se dirigiría inexorablemente hacia su destrucción. Ante esto, es inevitable preguntarse si, en efecto, el mundo está cada vez peor.

Lamentablemente (para los ambientalistas), los datos indican lo contrario, ya que el mundo en realidad está mejorando. Por ejemplo, en 1988 EUA emitió 32 millones de toneladas de partículas contaminantes y 20 millones de toneladas de dióxido de azufre, pero en 2018 emitió 21 millones y 4 millones de ambos, respectivamente (Pinker, 2018). ¿Es suficiente? Posiblemente no, pero es un avance.

Asimismo, las cosas no solo mejoran en materia ambiental, sino también lo hacen en relación a nuestra calidad de vida. ¡Y todo gracias al crecimiento económico! A modo de muestra, algunos datos (Our World in Data): (i) Durante casi toda la historia humana la esperanza de vida al nacer fue de 30 años, pero hoy a nivel mundial es 70 años. (ii) Hace 200 años, casi el 90% de la población mundial subsistía en la extrema pobreza, pero hoy solo el 10% está en esa condición.

Si bien es necesario mitigar los innegables riesgos del cambio climático, resulta vital optar por un debate racional y científico, dejando de lado cualquier fanatismo religioso que profetice el Apocalipsis.