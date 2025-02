El mundo después de Trump

No voy a empezar esta reflexión con intención catastrofista alguna. No hablo del fin del mundo. Quiero creer que el mundo en el que vivimos persistirá a pesar de las catástrofes naturales que nos rodean. Como también va a sobrevivir, a pesar de las nuevas políticas que nos acechan.

Pues no cabe duda que, con apenas un mes en activo en el trabajo más complejo del mundo, Trump ha empezado a desdibujar el mundo que hasta ahora conocíamos. En ese nuevo mundo que Trump tiene muy claro en su cabeza, solo importa América. América y sus “circunstancias” —en el sentido orteguiano de la palabra— que son Rusia y China. Nada más. Europa para él no existe. La acaba de convertir en elemento prescindible de la política mundial.

Las reuniones convocadas por Macron en respuesta al ninguneo de Trump, y a los calificativos que vertió en Múnich su vicepresidente, resultan tan tiernas (por infantiles), como infructuosas. Europa carece de respuesta. Y lo que es peor, parece no tener una idea de cómo ha de actuar, perdida como está en su propia burocracia. Una burocracia lenta, pesada, cuya inoperancia se hace más patente, si cabe, ante la agilidad con que Trump firma sus “ukases”.

Dijo el vicepresidente de los EE.UU. en Múnich que el problema de Europa está en Europa. Le faltó añadir (aunque lo insinuó) que la culpa radica en su política de derechos fundamentales.

En el nuevo mundo que diseña Trump, ya ha cambiado el relato de la historia. Ahora resulta que Ucrania es la responsable del inicio de la guerra.

Trump ha dicho (y ni hay más remedio que creerle) que pondrá fin a la guerra. Con los rusos. No con Zelenski, a quien Trump llama dictador. Mucho menos con Europa. ¡Bienvenidos al nuevo mundo!