El mundo después de Trump

A la hora de escribir estas líneas, todo parece indicar que Biden se convertirá en el próximo inquilino de la Casa Blanca.

La derrota o el triunfo de Trump, que todavía ocupa el puesto del hombre más poderoso del mundo, admite lecturas distintas, según de dónde procedan.

Los chinos desean su derrota. Como también los europeos. Al menos, la Europa consolidada en torno a la Unión Europea. Europa, ese continente donde nació la democracia y el principio de división de poderes, no puede entender los aspavientos de Trump, incapaz de sentir el menor respeto por su sistema electoral. Sus salidas de tono, sus llamadas a que no continúe el recuento de votos constituyen un insulto a la sociedad no solo norteamericana, sino mundial.

Trump nunca debió llegar a la Presidencia del país más poderoso del mundo. Nos habríamos ahorrado demasiados gestos cargados de racismo, misoginia, discriminación y prepotencia. También de mala educación.

Ahora bien, en el punto en que nos encontramos y presumiendo que Biden triunfe, ¿notaremos el cambio en el resto del mundo? Ojalá que sí.

Un ejemplo: Biden ha prometido que si gana, retornará al Tratado de París sobre el cambio climático. Trump sacó a los EE.UU. del pacto. Con su gesto de insolidaridad, aquel pacto se convirtió en papel mojado. O en el sueño imposible de unos pocos ilusos. La promesa de Biden permite ser más optimistas. Pero hay que ser realistas también: tiene al Senado en contra, y en contra a las petroleras.

En cualquier caso, quiero ser optimista. Y pensar que triunfará el sentido común. O sea, Biden. Trump fue un error político grave. Parece que ahora el pueblo norteamericano quiere enmendar sus yerros. Confiemos, por el bien de todos, que el mundo se pare unos segundos, para que baje Trump.