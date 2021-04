-El modelo económico funciona estupendamente: ha generado riqueza para muchos y repletado las arcas fiscales. Otro tema es que el Estado central y las regiones no hayan sabido redistribuir o hacer obras pertinentes con esos recursos. El problema no es del motor, sino del resto del auto. Pero NO entienden eso.

-El precio más importante de la economía es el dólar y este no deja de subir en el Perú por la posibilidad de que los comunistas lleguen al poder. Eso es consecuencia de la gente que vota por ellos. Después no se quejen cuando se les dispare el precio de los productos importados, que hasta el pan y el pollo dependen de la importación del trigo y del maíz duro. ¡Votan hasta contra su estómago!

-Bastante mala leche en esos caricaturistas que constantemente dibujan a Keiko junto a Montesinos, como si esta no se hubiera llevado siempre pésimo con él y con quien no ha tenido contacto en décadas. Entiendo esos dibujos en los rojos de LR, pero no en otros medios. Y la situación no está como para bajarle la llanta a Keiko con esos inventos, porque ya los comunistas advirtieron, muy honestamente, que van a callar a los medios. Además, la gente suele confundir la línea editorial con la caricatura.

-Es alucinante que este ministro caviarazo de Cultura justifique que se dilapiden recursos de Estado en disparates como el “cuerpa” de Mayra Couto o en propaganda a asesinos de policías como el comunista Hugo Blanco o a dictadores como Velasco con La revolución y la tierra (ya por fin la vi y pronto me ocuparé de ese bodrio falaz) porque son “proyectos que buscan dinamizar el sector cultural”. También van a repartir pronto 29 millones a los actores caviares en lugar de comprar oxígeno. Como no es su plata la regala así de fácil. Gane quien gane la segunda vuelta, hay que sacar definitivamente a los caviares del Estado, que no dejan de medrar de este.