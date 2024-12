El miedo que tenemos

Este 2024 es quizá el año en que más miedo hemos sentido como ciudadanos luego de la época de terror que vivimos a fines del siglo pasado. Empezamos con protestas que acabaron con la vida de muchos compatriotas y una costumbre de represión gubernamental que se ha querido normalizar: si protestas, te pueden matar. Aunque las familias de las víctimas siguen sin tener justicia, las acciones de protesta se aplacan porque el miedo consume.

El robo callejero sigue siendo una ocurrencia común y las personas transitan con miedo por las calles de su ciudad, mirando por encima del hombro, guardando el celular ahí donde no sea accesible y desconfiando de cualquiera que pase a su lado. El gran problema es que no solo nos roban la cartera o el teléfono, también se llevan la confianza en nuestra sociedad.

Luego, las extorsiones se multiplicaron. Como ya venía ocurriendo en el norte del país, este modus operandi empezó a surgir en otras ciudades plantando miedo entre los comerciantes. No importa si son grandes o pequeños, lo que importa es que puedan pagar la suma de la cuota solicitada. A veces es una cuota única, a veces es una cuota semanal o incluso diaria. No importa tampoco si a quien extorsionan es a la dirigente de un comedor popular, no importa si a quien le roban es a quien más lo necesita. Ahora, además de temerle a la pobreza o al hambre, hay que tener miedo de quienes no encuentran límites para sus fechorías.

Después, el miedo se disparó cuando empezaron a ajusticiar a los conductores de buses del transporte público o incluso a humildes mototaxistas. “Si no pagas la cuota que te exigen, te matamos”, amenazaban los delincuentes, y cumplían con su palabra. El miedo se triplicó para los usuarios del transporte público; no solo te toca cuidar tus pertenencias o encomendarte al santito de tu preferencia para no involucrarte en un siniestro de tránsito, ahora cruza los dedos para que ese chofer sí haya pagado su cupo.

El desamparo que sentimos como ciudadanos no es atendido por las autoridades; no sirven las declaraciones de emergencia ni tampoco los anuncios de reformas. Si quieren incrementar las penas, los delincuentes se ríen, pues saben que, institucionalmente, no tienen la fortaleza para ejecutar sus acciones. Ni hablar de la corrupción que previene y retarda cualquier atisbo de justicia.

El miedo que tenemos hoy en día no va a desaparecer así nomás. Lo que más nos debe doler es que nos hayan arrebatado la confianza entre nosotros, necesaria para dejar el miedo atrás y mirar el futuro con optimismo.