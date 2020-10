Se sabía que en los penales del país se planifican secuestros y extorsiones. A los delincuentes encarcelados les basta con disponer de un teléfono celular y manejar el calendario de visitas para poder organizar a sus huestes y lograr sus oscuros objetivos. Era menos sabido, sin embargo, que desde una celda también se puede conspirar contra la democracia a través de uno de sus pilares, el Congreso de la República. Porque es eso, justamente, lo que ha venido haciendo Antauro Humala y su horda etnocacerista.

El encierro en Ancón II no le ha impedido a este criminal, que cumple condena por delitos de homicidio y secuestro, seguir dirigiendo a sus seguidores, ante la pasividad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Desde que se instalaron en sus curules, los parlamentarios de UPP no han hecho más que seguir al pie de la letra el discurso que Antauro Humala repite desde el Andahuaylazo: tumbarse al presidente de turno para sembrar la anarquía o generar un vacío de poder que les permita no solo indultar a su líder sino también llegar, ellos mismos, al gobierno.

Como han demostrado los audios difundidos por Perú21, el insistente pedido de vacancia presidencial que rebota entre las paredes del hemiciclo desde hace meses no es sino el eco de los tambores que suenan desde el penal y –expandidos a través de las redes sociales y otras plataformas de comunicación digital– emerge como un sonsonete seudomoralizador en la atropellada palabrería de los miembros de la bancada de UPP, especialmente del presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, quien es el que lleva la voz cantante tanto en los temas de la vacancia como en los del ansiado indulto al jefe.

Es hora entonces de que en el Inpe pongan las cosas en su sitio, asuman sus responsabilidades y el presidiario en cuestión reciba las sanciones correspondientes, ya que es inadmisible que el penal de Ancón II se convierta en la base de operaciones de delincuentes que no tienen otro interés que demoler los cimientos de la democracia en nuestro país.