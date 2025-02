El ilógico voto peruano en la OEA

-Aunque usted no lo crea, Perú va a votar para secretario general de la OEA por el candidato de la izquierda Albert Ramdin, quien es proveniente de un país remoto en todo a nosotros como Surinam (una pequeña, marginal y despoblada excolonia holandesa, habitada a partes iguales por hindúes y afros angloparlantes, situada en un rinconcito sudamericano y gobernada hasta hace poco por el fallecido delincuente Desi Bouterke) en lugar del candidato derechista Rubén Ramírez, del hermano Paraguay. Es que al parecer el anterior canciller González-Olaechea comprometió nuestro voto al bloque del Caribe (una multitud de islitas caribeñas, casi todas ajenas al mundo hispanoamericano. Representan como 14 votos en la OEA, un disparate porque son unos países muy pequeños y despoblados frente al resto del hemisferio) a cambio de que el ínclito exaprista, extowsendista, expepecista, excaviar (Foro Democrático), extoledista, y exabogado ppkausa Alberto Borea —un tipo muy poco de fiar— sea juez de la Corte IDH para supuestamente contrarrestar a la caviarada allí (esta movida extraña y el no haber expulsado al espía embajador cubano y haber reformado APCI quedan en el pasivo de González-Olaechea). Como los países no tienen amigos, sino intereses, el aire internacional ha cambiado con Trump y por Chancay no hay que llamar la atención de los gringos para nada, por ello es que deberíamos variar la orientación de nuestro voto hacia la candidatura paraguaya. Me dirán que hay que cumplir con nuestra palabra empeñada y que a futuro no nos va a convenir perder esos 14 votos, pero más nos va a restar votar por el candidato izquierdista. ¡Sería trágico que la izquierda gane la OEA por el voto peruano!

-Malo el resultado electoral en Ecuador, con ese empate angustioso entre el presidente Noboa y la títere del expresidente Correa, porque la títere podría ganar en la segunda vuelta y así su patrón Rafael regresaría de su refugio belga a mandar de nuevo. Otra más del “electarado” cretinoamericano.

