El 'hermanísimo' y los vericuetos de la corrupción

Los que hemos seguido las largas sesiones de la lectura de la resolución de prisión preventiva contra el ‘hermanísimo’ Nicanor Boluarte nos hemos dado cuenta —no se necesita ser abogado para ello— de que el trabajo meticuloso realizado por el juez Richard Concepción Carhuancho tenía un objetivo claro: mostrar al país el enmarañado de corrupción en el que está involucrado Nicanor, que evidentemente arrastra a la presidenta Dina Boluarte en un tinglado de corrupción.

El mensaje subliminal de la lectura de la resolución de prisión preventiva es, en realidad, el preludio de una sentencia para la propia presidenta, que seguro en unos cuantos meses le va a pasar factura y no solo hará que abruptamente caiga su Gobierno, sino que está tan comprometida con los hechos delictuosos del hermano que inexorablemente terminará en la cárcel. Que quede claro que esto no es un vaticinio, sino un análisis prospectivo después de seguir los pormenores de la resolución de Carhuancho, que le aplicó los 36 meses de prisión preventiva.

Los ministros se han convertido curiosamente en escuderos, no de la presidenta, sino más bien del ‘hermanísimo’, incluido el propio presidente del Congreso, que se despachó con tremendo exabrupto, siguiendo la narrativa creada desde Palacio —que se zurra en la ley y la Constitución—, afirmando que supuestamente existe un derecho a preservar la libertad si el delincuente no está de acuerdo con una decisión judicial de prisión preventiva. Bajo ese criterio, mejor que salgan todos los reos de la cárcel porque probablemente más de la mitad de la población penitenciaria del país no tiene sentencia firme y consentida, y siguen purgando cárcel por años.

De lo que no se dan cuenta estos inefables que fungen de autoridades es que están obstaculizando a la justicia, y en el caso de los ministros la situación es más grave porque, cuando les caiga el largo brazo de la ley, estos aduladores van a tener que responder hasta por las decisiones del Gobierno de proteger al ‘hermanísimo’.

Según la resolución, Dina Boluarte le entregó la patente de corso al ‘hermanísimo’ para que se aproveche del nombramiento de prefectos y subprefectos, y haga feria en un ruleteo de favores y direccionamientos para poder constituir su partido. Esta hipótesis judicial en otra circunstancia es causal de vacancia inmediata, pero ya sabemos que el Congreso juega en pared con la corrupción.