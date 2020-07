-Este Congreso no va a poder ser disuelto desde el próximo 28 de julio, así que Vizcarra mejor que no sea tan achoradito con ellos, porque va a estar a su merced. Le van a poder bajar ministros a su gusto (y hasta vacarle). Por lo menos Humala y Toledo tenían al PN y el PP para defenderse en el Congreso, mientras que el hasta ahora oficialista y pequeño Partido Morado se le irá distanciando a Vizcarra conforme se acerquen los comicios. Vizcarra solo se apoya en una prensa que ya se le está volteando, una caviarada que tiene su juego propio y una voluble opinión pública, que ya le pedirá cuentas por la recesión y la mortandad. Y se ha llenado de enemigos, que tienen todas las ganas de darle el vuelto. No me gustaría estar en su sitio.

-Vizcarra le puede demorar las cosas al Congreso solo hasta este 22 de julio para elegir al TC, pero de allí en adelante ese recambio ya escapará a su control. Este Congreso está muy deseoso de cambiar pronto a este TC, que percibe como su enemigo al ser vizcarrista y caviarona su actual mayoría. Mis irresponsables coleguitas golpistas y Salvador del Caviar ya van a ver el nuevo TC que se nos viene con este Legislativo. ¡Extrañarán a los candidatos del Congreso anterior!

-Ningún nuevo partido va a poder competir en las próximas elecciones porque este Congreso no va a prorrogar el plazo de inscripción, que vence pronto, sin tomar en cuenta que esta plaga ha impedido la normal constitución de los mismos. Muy democrática actitud, por cierto.

-Ojo, empresarios y sector A/B peruanos, a Chile, que el candidato presidencial del Partido Comunista local ya empató el primer lugar en las encuestas. En Bolivia va muy por delante (42%) el candidato de Evo Morales. Bolivia es “mantequilla”, pero una victoria roja en Chile tendría un impacto muy negativo en Sudamérica.

PD.: Vizcarra no es un dictador. Es un golpista.