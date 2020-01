El futuro está aquí

Aprovechemos la lucidez del primer día del año para entender la gravedad del asunto y decirla con todas sus letras: el mundo está colapsando. Estamos enfrentando una debacle de dimensiones tan graves como imprevisibles. Una distopía a lo Mad Max que no es ciencia ficción, sino la consecuencia inevitable de la crisis climática que hemos ignorado.

Los últimos días, en algunas zonas de Australia, familias enteras han tenido que meterse a lagos y al mar para huir de los incendios forestales más grandes que alguna vez se han registrado allí. Zonas urbanas enteras han sido arrasadas. Miles de familias han perdido todo, otras miles han sido desplazadas y el número de muertos recién se está conociendo.

Las temperaturas cada vez más altas, la ausencia de lluvias y los veranos más secos están pasando factura en el mundo. Ha sido evidente en California y ahora lo es en Australia, donde los incendios arrasan con los bosques del país. El 2019 parece haber sido el punto de no retorno.

Este año, Indonesia ha sufrido una de sus peores sequías. Hay zonas en Tailandia que recomiendan no visitar por la contaminación del aire que generan los incendios de esta época del año. El 2019 ha sido el año más caliente jamás registrado en el hemisferio norte. Las olas del calor en Europa han sido espantosas. En Perú, por su parte, recibimos la radiación solar más alta del planeta.

Ya no hay espacio para la duda: nos estamos cargando el planeta y, con él, a nosotros mismos. Repito lo que ya he dicho antes: esto solo empeorará si no aseguramos un cambio radical de nuestras costumbres y nuestro consumismo desbocado. Nada de lo que hoy parece tan crucial será relevante en unos años si seguimos por el mismo camino. El futuro que tanto temíamos ya está aquí.