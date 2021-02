El “fujimoristeo” es equivalente al “terruqueo”

-Tal como los rojos y caviares se quejan del “terruqueo”, de que se simplifican y se satanizan sus posiciones izquierdistas mezclándolas adrede con el senderismo, los derechistas les debemos exigir entonces que ellos acaben con su “fujimoristeo”, que es la típica reacción de defensa barata que los zurdos tienen ante todo aquel que les critica, colgando esa etiqueta tan arbitrariamente como ese “terruqueo” que les hace gimotear y victimizarse tanto. Lo más gracioso de estos apodos desde la zurda es la procedencia naranja de algunos de estos, como “derecha bruta y achorada”, término acuñado precisamente por un estrecho colaborador del editor ultrafujimorista Calmell del Solar. ¡Jua, jua, jua!

-Un amigo me hizo notar que otra vergüenza de esta accidentada vacunación es que no se haya colocado en la primera línea a las personas con discapacidades como síndrome de Down o trastornos del desarrollo intelectual, tal como se ha hecho en la mayor parte del mundo. No faltará el cruel darwinista que opine en contra, pero una sociedad demuestra precisamente su civilización, su nobleza y su valía en el trato que muestra con los más débiles y desprotegidos. Lamentablemente, lo que ha demostrado la sociedad peruana, a través de sus tan idolatrados Vizcarra y Mazzetti, es mentira, bribonería y ventajismo. Y no me vengan muchos tampoco ahora a rasgarse tanto las vestiduras con las vizcarradas y mazzettizadas, que más del 80% de los ahora indignados probablemente hubiera aceptado encantado que les vacunen a escondidas.

-No se engañen con algunas protestas magnificadas y el apoyo de conocidos artistas rojos (Bardem y Almódovar) hacia el rapero Pablo Házel en España. Este no es más que un pastrulo atorrante, un loquito de poca valía artística y con muchas ganas de llamar la atención. La libertad de expresión no ampara a un procaz y violentísimo terrorista oral.